Les Concerts de la réouverture de l’Orchestre National du Capitole de Toulouse

L’Orchestre National du Capitole de Toulouse retrouvera la Halle aux Grains pour le retour des concerts le 23 mai et le 29 mai.

L’Orchestre national du Capitole retrouve son public à la Halle aux grains et c’est le chef Josep Pons, invité privilégié de la phalange toulousaine depuis de nombreuses saisons, qui dirigera un des premiers concerts de réouverture le samedi 29 mai à 18h30. Deux œuvres espiègles et malicieuses lui seront confiées : la Symphonie n°101 de Joseph Haydn, rythmée par l’humour du compositeur et L’Heure espagnole de Maurice Ravel, hommage à une Espagne de fantaisie. Pour interpréter le premier opéra de Ravel, que ce dernier préférait qualifier de « comédie musicale », l’Orchestre du Capitole invite la mezzo-soprano Marion Lebègue, les ténors Kévin Amiel et Marc Laho, ainsi que les barytons Alexandre Duhamel et Lionel Lhote.

Le jeune public retrouvera également l’Orchestre du Capitole à la Halle aux grains avec l’univers des Mille et Une nuits. La musique de Damien Lehman, dont les accents rythmiques et mélodiques s’inspirent de la musique traditionnelle persane, accompagnera les trouvailles du facétieux Ali Baba.

Toutes les infos :

> TOULOUSE – Halle aux grains

Dimanche 23 mai – 10h45

Concert en famille – à partir de 8 ans

Réservations : www.onct.toulouse.fr – 05 61 63 13 13

Christophe Mangou direction

Régis Royer comédien

Damien LEHMAN Ali aaba et les quarante voleurs

> TOULOUSE – Halle aux grains

Samedi 29 mai à 18h30 NOUVEL HORAIRE

Réservations : www.onct.toulouse.fr – 05 61 63 13 13

Tarifs : de 18 € à 60 € / 5 € (- de 27 ans)

Josep Pons direction