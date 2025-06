Les Contes Réinventés : Stages de Théâtre au Fil à Plomb pour les 8-11 Ans cet Été !

Partager Facebook

Toulouse, vos jeunes artistes en herbe ont rendez-vous avec l’imagination ! Le Théâtre du Fil à Plomb annonce le retour de ses stages de théâtre dédiés aux 8-11 ans, offrant une opportunité unique de réécrire et de mettre en scène les contes de leur enfance. Une semaine créative qui se terminera par une représentation festive !

Sous la direction d’Iris, ces stages invitent les enfants à s’approprier les histoires qu’ils connaissent et aiment depuis toujours. Loin de la simple reproduction, il s’agira de les réinventer, de les transformer et de les « mettre au goût du jour », laissant libre cours à leur créativité et à leur vision moderne. C’est un travail ludique et stimulant qui leur permettra de développer leur expression orale, leur confiance en soi et leur sens du jeu collectif.

Le point culminant de ce stage sera une représentation publique le vendredi 18 juillet à 16h, directement sur la scène du Théâtre du Fil à Plomb. Un moment de fierté pour les jeunes comédiens, suivi d’un goûter partagé pour célébrer leurs accomplissements avec leurs familles et amis.

Informations Pratiques :

Public : Enfants de 8 à 11 ans

Lieu : Théâtre du Fil à Plomb, Toulouse

Représentation publique : Vendredi 18 juillet à 16h

Tarif : 150 € par enfant Prévoir le pique-nique pour le midi. Possibilité de facture et chèques vacances acceptés.

Inscriptions : Obligatoires et limitées à 10 participants maximum. Contactez le 05 62 30 99 77 ou envoyez un e-mail à administration@theatrelefilaplomb.fr

Offrez à vos enfants une expérience théâtrale enrichissante et amusante pour cet été !