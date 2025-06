« Un Ouvrage de Dame » : La Comédie Féroce et Fantasque Débarque au Théâtre de la Violette !

Toulouse, préparez-vous à une soirée pleine de rires et de situations loufoques ! Le Théâtre de la Violette vous invite à découvrir « Un ouvrage de dame », une comédie féroce et fantasque qui promet de vous faire tordre de rire ce vendredi 20 juin 2025 à 20h00.

Imaginez trois femmes, trois personnages hauts en couleur, réunies sur scène pour une pièce qui surfe avec brio sur l’absurde. Ce trio tendrement infernal vous embarquera dans un tourbillon de quiproquos, de rebondissements inattendus et de délires incontrôlables !

« Un ouvrage de dame » est le genre de comédie où l’humour naît de la démesure et des situations les plus inattendues. Attendez-vous à des dialogues percutants, des jeux de rôle hilarants et une énergie débordante qui ne vous laissera aucun répit.

Cette pièce est une bouffée d’air frais, une invitation à la légèreté et à la folie douce. C’est l’occasion parfaite de décompresser et de partager un excellent moment de théâtre, où le rire est roi.

Ne manquez pas ce rendez-vous au Théâtre de la Violette pour une comédie qui vous rappellera que la vie, parfois, est une succession de situations aussi improbables qu’hilarantes !

Infos Pratiques :

Date : vendredi 20 juin 2025 à 20h00

Lieu : Théâtre de la Violette, Toulouse

Placement : Assis numéroté

Tarifs : 6 €

Réservations :

Théâtre de la Violette