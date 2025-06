Concours : gagnez vos places pour « Bête Beruk » le jeudi 5 ou le samedi 7 juin 2025 au Théâtre du Grand Rond !

Partager Facebook

Toulouse, préparez-vous à être ébouriffés ! Dans le cadre de la « Semaine écolo-famili-punk » du Théâtre du Grand Rond, participez à notre concours et tentez de gagner vos places pour « Bête Beurk » de la compagnie Monde à Part. Un spectacle essentiel à découvrir le jeudi 5 juin à 20h00 ou le samedi 7 juin 2025 à 17h !

« Au commencement, la terre était plate ! On va en visiter, si vous le voulez bien, les deux faces. » C’est sur cette promesse intrigante que débute « Bête Beurk ». Imaginez une Bête BeurK, née de nos peurs contemporaines, dévorant tout sur son passage, et une princesse Marjolaine, aussi belle que naïve. C’est le temps d’une rencontre improbable !

Ce spectacle est un délire impertinent qui aborde avec intelligence et humour les thèmes de la tolérance et du respect. Une histoire « rocko-poético-humorico-humaniste » qui saura toucher tous les âges. Le Théâtre du Grand Rond a créé la « Semaine écolo-famili-punk » pour vous (re)montrer ces spectacles intelligents, drôles et percutants, pensés pour les grands enfants mais aussi pour les adultes. « Bête Beurk » en est une pièce maîtresse !

Comment participer et tenter de gagner vos places ?

Pour avoir la chance d’assister à cette performance unique, participez à notre concours en suivant les instructions ci-dessous :

Informations sur le Spectacle :

Dates du concours : Jeudi 5 juin 2025 à 20h00 ou Samedi 7 juin 2025 à 17h00

Jeudi 5 juin 2025 à 20h00 ou Samedi 7 juin 2025 à 17h00 Lieu : Théâtre du Grand Rond, Toulouse

Théâtre du Grand Rond, Toulouse Dans le cadre de : La Semaine écolo-famili-punk

La Semaine écolo-famili-punk Billetterie (hors concours) : Théâtre du Grand Rond si disponible

Ne manquez pas ce spectacle « essentiel » et participez vite pour vivre une expérience théâtrale