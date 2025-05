Redécouvrez « Cendrillon » : Un Conte Moderne et Émouvant au Centre Culturel Henri Desbals de Toulouse !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Toulouse, laissez-vous emporter par une relecture poignante et contemporaine du conte intemporel « Cendrillon » au Centre Culturel Henri Desbals le vendredi 23 mai 2025 à 20h30 !

Cette adaptation unique nous plonge au cœur du récit d’une très jeune fille confrontée à la perte de sa mère. Dans un geste touchant, elle se fait la promesse de ne jamais laisser plus de cinq minutes s’écouler sans penser à elle. Son chemin la mène ensuite dans la maison de sa nouvelle famille, marquant le début d’une nouvelle étape de sa vie.

Loin des clichés habituels, cette « Cendrillon » explore avec sensibilité des thèmes universels et profonds tels que le deuil, le désir ardent de vivre malgré la douleur, le refuge puissant de l’imagination face à l’adversité, et les silences parfois trompeurs du monde adulte.

Portée par une adaptation et des chansons signées Yves Gilbert, des musiques originales de Pawel Matak, une direction chorale assurée par Jacky Pastel et une mise en scène inventive d’Yves Gilbert, cette production promet une expérience théâtrale riche en émotions et en réflexions.

Venez découvrir une « Cendrillon » comme vous ne l’avez jamais vue, une histoire de résilience et d’espoir qui résonnera en chacun de nous.

Infos Pratiques :

Date : vendredi 23 mai 2025 à 20h30

Lieu : Centre Culturel Henri Desbals de Toulouse

Tarifs :

entrée libre sur réservation

Réservations :

auprès de la Cie Nelson Dumont : nelson.dumont@cegetel.net ou 05 61 62 86 01