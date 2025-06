« Aux Croisements » : Un Secret de Famille Entre Tanger et Marseille Révélé au Théâtre du Pavé !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Toulouse, préparez-vous à être captivés par une histoire émouvante et pleine de mystères ! Le Théâtre du Pavé accueille la pièce « Aux croisements » les jeudi 12 et vendredi 13 juin 2025 à 20h30. Une œuvre poignante qui explore les liens invisibles et les secrets qui traversent les générations.

Alma et Adèle ne se connaissent pas. Près de mille kilomètres les séparent. Pourtant, un lourd secret de famille les unit à leur insu. Un jour, le hasard d’un carton renversé fait tomber des lettres jaunies, les mettant sur la piste d’un passé oublié. Sans savoir ce qu’elles vont découvrir, chacune des femmes entreprend de remonter le cours de sa filiation, pièce par pièce.

Une ligne en pointillés commence alors à se dessiner, reliant des lieux emblématiques : Tanger et Marseille. Des noms surgissent du passé, révélant le fantôme d’un amour impossible entre leurs grands-parents respectifs. À mesure qu’Alma et Adèle assemblent les fragments de ce puzzle familial, leurs certitudes vacillent, ébranlées par la force des révélations.

C’est le début d’une quête de sens intime, que les deux femmes vont partager, les menant à une question troublante : et si l’onde de choc de ce secret en révélait d’autres, enfouis depuis des décennies ?

« Aux croisements » promet d’être une pièce profondément humaine, abordant avec finesse les thèmes de la mémoire, de l’identité, de l’héritage familial et de la résilience face aux vérités du passé. Un spectacle qui résonnera longtemps après que le rideau sera tombé.

Infos Pratiques :

Date : jeudi 12 et vendredi 13 juin 2025 à 20h30

Lieu : Théâtre du Pavé de Toulouse

Tarifs :

– Catégorie 1 : 21,80€

– Catégorie 2 : 16,80€

– Catégorie 3 : 11,80€

Réservations :

BOX OFFICE – 05 34 31 10 00

box.fr