Toulouse. Le Bikini s’invite dans le livre France Music Tour de KIBLIND

La salle culte du Bikini, à Toulouse, fait partie du livre France Music Tour du magazine Kiblind. Une plongée dans les salles françaises !

KIBLIND magazine dédié à la culture visuelle et à l’illustration contemporaine sort FRANCE MUSIC TOUR Vol.1. Cet ouvrage présente les créations originales de 12 illustratrices et illustrateurs invités à dessiner leur salle de cœur dans une série d’affiches inédites. Pour le Bikini c’est Antoine Maillard qui a illustré avec talent les abords de notre chère piscine !

Quant au livre, imaginé sous la forme d’un roadbook, – petite bible des artistes en tournée – il raconte l’histoire de 12 salles de concert emblématiques françaises à travers des anecdotes singulières, des chiffres spectaculaires, des dates, des images et des souvenirs …

En plus du Bikini, on retrouve des salles comme La Coopérative de Mai à Clermont, la Cartonnerie à Reims, le Transbordeur à Villeurbanne, La Sirène à la Rochelle, le Bataclan à Paris ou encore l’Aéronef à Lille et le 106 à Rouen.

Où se procurer le livre et l’affiche du Bikini ?

Le Livre et les affiches sont disponibles au Bikini les soirs de concert. Vous pouvez également passer commande par mail [email protected] en précisant votre choix d’article.