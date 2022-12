Delgres et The Twin souls en concert au Rex de Toulouse

Jeudi 8 décembre, rendez-vous au Rex de Toulouse pour les concerts de Delgres et The Twin souls.

Le power trio composé de Pascal Danae, Baptiste Brondy et Rafgee, annonce aujourd’hui son grand retour avec un nouvel album prévu pour début 2021. Véritable succès public et critique en France, leur premier album Mo Jodi (2018) a secoué la scène musicale française et a valu au groupe une nomination aux Victoires de la musique 2019.

Leur blues/rock fervent et authentique a été largement plébiscité par les médias : Télérama a évoqué un « voyage habité par un feeling profond et un groove très rock’n’roll qui mettent en joie », FIP un« blues rock fiévreux et fédérateur », France Inter « un blues flambé au rhum » et RFI « un son actuel, entre Tinariwen et les Black keys », entre autres louanges. Delgres, c’est aussi et surtout des concerts généreux et vibrants.

A travers plusieurs tournées en France et dans le monde ces trois dernières années (plus de 300 dates), le groupe a réussi à rassembler un public fidèle et engagé.

En première partie, ce 8 décembre au Rex, on pourra voir The Twin Souls.