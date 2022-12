Salon Regal: Le meilleur de l’agriculture d’Occitanie s’installe à  Toulouse !

Partager Facebook

A quelques jours des fêtes, direction le MEETT Toulouse pour le Salon Regal du 8 au 11 décembre avec le meilleur de l’agriculture régionale.

2022 marque l’année du grand retour du salon REGAL Sud de France, créé et organisé par la Région Occitanie. Après plusieurs années d’interruption liée à la crise sanitaire, le rendez-vous incontournable de l’agriculture régionale se déroule pour la première fois au MEETT, le nouveau parc des expos de Toulouse Métropole.

Les visiteurs peuvent y retrouver les incontournables qui ont fait le succès de REGAL Sud de France au fil des ans, auprès des petits et des grands : le grand marché d’Occitanie avec plus de 160 producteurs régionaux, la Ferme pédagogique ainsi qu’un grand espace d’expériences sensorielles et d’animations culinaires.

Au total, 550 produits sont à découvrir sur le salon. L’occasion parfaite à quelques jours des fêtes de faire son marché de produits d’Occitanie, à déguster ou à offrir, et ainsi de soutenir les agriculteurs et producteurs de la région. Pour faciliter les dégustations, achats et découvertes, plusieurs options s’offrent aux visiteurs :

• Le grand marché d’Occitanie (hall 1) : 160 producteurs locaux, ambassadeurs des terroirs et savoir-faire d’Occitanie, sont rassemblés dans un espace commun. Venez à leur rencontre découvrir « l’histoire derrière le produit » ;

• Un espace restauration : le restaurant REGAL Sud de France proposera à sa carte le meilleur des produits de qualité de la région ;

• Les triporteurs des Qualivores d’Occitanie : pendant 3 jours (vendredi, samedi et dimanche) les triporteurs Qualivores sillonneront le salon.

De La Ferme en passant par le hall des animations et le marché, vous pourrez déguster les produits sous signe officiel de qualité d’Occitanie ou bien repartir avec une carte postale photo, souvenir du salon, et des goodies Qualivores.

Le Hall des animations (hall 2) c’est plus de 3 500 m2 d’animations sensorielles et culinaires, d’ateliers, d’expériences, de vulgarisation scientifique et de mises en situation inédites pour éveiller, comprendre et cultiver les sens à la qualité alimentaire (le plaisir du goût, de l’odorat, du toucher, de la vue et de l’ouïe)

Cette 19e édition aura droit à sa nocturne vendredi 9 décembre au soir avec des animations pour une ambiance festive et convivial.

Informations pratiques

Du jeudi 8 au dimanche 11 décembre, de 10h à 19h – nocturne le vendredi soir jusqu’à minuit.

MEETT, Concorde Avenue 31840 Aussonne