Toulouse. La Cité de l’Espace fête ses 25 ans !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le 25 juin prochain, la Cité de l’Espace à Toulouse va fêter son 25 anniversaire lors d’une grande journée d’animations.

25 ans ça se fête ! La Cité de l’Espace, l’un des fleurons culturels et scientifiques de Toulouse, organise une journée et une soirée d’exception pour l’occasion. Un anniversaire en présence de Claudie Haigneré, astronaute, marraine de la Cité de l’espace et de nombreux invités.

Toute la journée, le public pourra se replonger dans l’aventure spatiale mais aussi se projeter dans les grands projets et les défis du 21e siècle. Pour cela, lors de votre déambulation, découvrez des spectacles, des expositions, des ateliers, des quizz, des concerts et tant d’autres activités pour petits et grands amateurs d’étoiles.

Le programme :

À partir de 14h :

Accès à toute la Cité de l’espace : expositions, jardins, spectacles…

Ateliers et animations scientifiques, avec la participation de personnalités du spatial

Animations festives dans les jardins, déambulations inédites et musicales

À partir de 20h : Plateau d’invités pour imaginer ensemble l’espace dans 25 ans

22h30 : Spectacle final

Les inscriptions pour participer à cette journée seront ouvertes à partir du 13 juin sur https://25ans.cite-espace.com/