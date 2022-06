Deux violonistes Ukrainiennes rejoignent l’Orchestre National du Capitole

Partager Facebook

L’Orchestre national du Capitole de Toulouse accueille deux violonistes ukrainiennes dans le cadre du dispositif mis en place par la Philharmonie de Paris

Engagée dans le soutien des musiciennes et musiciens ukrainiens ayant fui la guerre, la Philharmonie de Paris confiait début avril à Anna Stavychenko, directrice déléguée de l’Orchestre symphonique de Kiev, la mission de coordonner, sous la direction de la Philharmonie, l’accueil d’un certain nombre de musiciennes au sein d’orchestres dans toute la France et prochainement en Europe : intégration à l’orchestre pour tout ou partie des concerts en tant que supplémentaires, hébergement, scolarisation de leurs enfants le cas échéant.

Plusieurs orchestres français ont d’ores et déjà confirmé leur participation.

L’Orchestre national du Capitole a également intégré ce dispositif de solidarité et de soutien. Il accueille ainsi, depuis le 24 mai 2022 et pour une durée de deux mois, deux violonistes ukrainiennes, Yevgeniia Atamas et Liudmyla Zolotarova.

Yevgeniia Atamas a notamment joué au sein de l’Orchestre symphonique de Kiev et de l’Orchestre symphonique de la radio et télévision de Kiev. Liudmyla Zolotarova, violoniste au sein d’orchestres symphoniques depuis plus de 35 ans, a fait partie du Kherson Regional Philharmonic chamber orchestra. Leur accueil sur le plan logistique est assuré par une cellule dédiée de Toulouse Métropole.