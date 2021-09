Toulouse. La Cité de l’espace accueille son 7 millionième visiteur

Partager Facebook

Organise par la Cite de l?espace en partenariat avec le Rectorat de Toulouse l?Universite Federale de Toulouse le CNES et avec le soutien de MGEN le CONGRES SCIENTIFIQUE DES ENFANTS celebre ses 10 ans d?existence. Cree en 2009 pour faire decouvrir aux eleves les differents aspects du metier de chercheur promouvoir la culture scientifique et susciter d?eventuelles vocations cet evenement a permis a plus de 3000 eleves entre 9 et 11 ans de travailler sur un projet scolaire autour d?une thematique scientifique liee a l?espace et a l?astronomie. Pour cette 10eme edition huit groupements d?etablissements (CM1 CM2 et 6eme) de l?Academie de Toulouse participent au projet soit environ 500 eleves. Encadre par deux doctorants de l?Universite Federale de Toulouse chaque groupe d?apprentis chercheurs a du acquerir les connaissances scientifiques necessaires a la comprehension de l?environnement lunaire et surtout ses contraintes pour parvenir a s?en affranchir et proposer des solutions innovantes dans le but d?imaginer un college sur la Lune. Lors de cette journee les enfants participent egalement a differents workshops autour de la Lune et assistent a une conference animee par Claudie Haignere premiere femme astronaute francaise.

Jeudi 23 septembre 2021, la Cité de l’espace accueille son 7 millionième visiteur pour une visite spéciale en compagnie de l’astronaute Claudie Haigneré.

La Cité de l’espace, en partenariat avec le CNES, organise une journée inédite pour Tessa, étudiante à l’INSA Toulouse et 7 millionième visiteuse du site. Pour l’occasion, elle réalisera une visite spéciale de la Cité de l’espace et du CNES (avec une découverte des activités du CADMOS et de MEDES) par Claudie Haigneré, astronaute et marraine de la Cité de l’espace. Site leader en Europe en matière de diffusion de la culture spatiale et astronomique auprès du grand public, la Cité de l’espace a accueilli cet été son 7 000 000ème visiteur. L

’occasion également de célébrer les 25 ans du premier vol de l’astronaute française (mission Cassiopée) et les 20 ans de sa seconde mission spatiale Andromède.

Du 17 août au 2 septembre 1996, Claudie Haigneré devenait la première française et européenne dans l’espace en séjournant 2 semaines à bord de la station spatiale russe Mir. Depuis l’espace, elle accepta à la demande de Dominique Baudis, maire de Toulouse à l’époque, de devenir la marraine de la Cité de l’espace. L’accompagnement de Claudie Haigneré a été constant depuis près de 25 ans.