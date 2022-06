Le Bricks Festival samedi et dimanche à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les 11 et 12 juin, direction le Parc de La Mounède pour le Bricks Festival.

Le Bricks Festival revient à Toulouse en 2022 pour une troisième célébration techno et house underground en plein air. Se tenant sur deux jours dans le cadre enchanteur du Parc de la Mounède. Il offrira encore une fois un lineup de renom avec Dixon, IVORY, Jennifer Cardini, Adriatique, Patrice Baumel ou encore Stephan Bodzin.

Le festival débutera à 14h pour se poursuivre toute la nuit pour le plus grand plaisir des amateurs de musique electro avec aussi des artistes locaux sur une deuxième scène. Rendez-vous donc les 11 et 12 juin prochain au Parc de la Mounède et les afters de 2 Bricks auront lieu à l’Urban Lab.

> reservations : https://bricksfestival.com/

Programmation:

SAMEDI 11 JUIN

ÂME LIVE

DIXON

IVORY

JENNIFER CARDINI

MARCO CAROLA

DIMANCHE 12 JUIN

ADRIATIQUE

INVŌKER

KÖLSCH

PATRICE BÄUMEL