Toulousain 2, Avant-Premières, Chicandier, Shakespeare…Que faire cette semaine à Toulouse ?

Nouvelle semaine, et nouvelle liste avec des idées de sorties à Toulouse !



Antoine et Cléopatre cette semaine au ThéâtredelaCité

Du 11 au 14 janvier 2022, le ThéatredelaCité de Toulouse propose de découvrir « Antoine et Cléopatre » de Shakespeare mise en scène par Célie Pauthe.

> https://www.toulouseblog.fr/antoine-et-cleopatre-de-shakespeare-au-theatredelacite/





Cinéma : Une semaine d’avant première à Toulouse

Cette semaine, les cinémas de Toulouse nous gâtent avec de belles avant-premières :

Toulousain 2, dès cette semaine au Studio 55

Le trio Melissa Billard, Fred Menuet et Pat Borg de retour du 13 janvier au 25 février au Studio 55 avec Toulousain 2 !

> https://www.toulouseblog.fr/le-spectacle-toulousain-2-arrive-la-semaine-prochaine-au-studio-55/

La Belle au bois Dormant au Casino Barrière

Le 12 janvier 2022, revivez la féérie du conte de Charles Perrault sur la musique de Tchaïkovski avec le Ballet Royal de Moscou : La Belle au Bois Dormant.

> https://www.toulouseblog.fr/spectacle-la-belle-au-bois-dormant-sinvite-au-casino-barriere-toulouse/

H Burns en concert à la Salle Nougaro

La Salle Nougaro invite H Burns and the Stranger Quartet le mardi 11 janvier pour un concert folk exceptionnel autour de Leonard Cohen.

> www.sallenougaro.com

Chicandier et son Mathou à la Comédie de Toulouse

La Comédie de Toulouse accueille le spectacle de Chicandier et Son Mathou le 14 janvier 2022. Entre Blier, Marielle et le gras d’jambon, c’est l’aventure d’un homme fatigué… à deux doigts du break-down ! Chicandier, marié, des gosses, la quarantaine, un peu trop « bon vivant »… pour pas dire obèse et alcoolique… se pose des questions sur la vie : le couple, le boulot, le sens de la vie ! Continuer à s’autodétruire mollement ou se mettre un maillot à pois comme ces connards de cyclistes ?Il est accompagné, dans ses atermoiements, par Mathou, son ami de toujours qui va tour à tour jouer les personnages qu’il croise dans sa vie !

Festival International du Film Politique de Carcassonne

La 4e édition du Festival International du Film Politique (FIFP) de Carcassonne se déroulera du 14 au 18 janvier 2022. Au programme des films et de nombreux invités comme Simon Abkraian, Jean-Pierre Castaldi, Catherine Jacob, Muriel Hurtis, Bernard Le Coq, Alabn Lenoir, Yannick Jauzion, ou encore Pio Marmai.

> https://www.fifp-occitanie.com/fr

Vaudou Game vendredi à Toulouse

Vaudou Game présentera son nouvel album le 14 janvier prochain à la Salle Nougaro.

Le Festival des Lanternes à Blagnac

Le Festival des Lanternes a lieu du 1er décembre 2021 au 1er février 2022 pour la première fois à Blagnac. A quelques semaines de l’ouverture, les grands aménagements vont débuter dès la semaine prochaine afin d’accueillir près de 600 000 visiteurs sur 63 soirées de 18h à 23h. Deux mois de festivités mais aussi plusieurs semaines pour le montage et le démontage.

> Pour tout savoir : https://www.toulouseblog.fr/le-festival-des-lanternes-la-magie-sillumine-a-blagnac/

Alexis HK du 11 au 14 janvier au Bijou

C’est donc en toute liberté qu’Alexis HK viendra chanter ses humeurs, ses nouveaux titres et peut-être quelques-uns plus anciens. Ce sera son choix, toute une semaine durant.

> www.le-bijou.net