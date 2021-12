Début 2022, Sandrine Kiberlain, Carine Tardieu, Claire Simon à l’ABC Toulouse

Partager Facebook

Le cinéma ABC de Toulouse nous propose trois beaux rendez-vous en début d’année avec Sandrine Kiberlain, Carine Tardieu, Swann Arlaud et Claire Simon.

Mardi 11 janvier à 20h30, le cinéma recevra la réalisatrice Carine Tardieu qui présente en avant-première LES JEUNES AMANTS.

Shauna, 70 ans, libre et indépendante a mis sa vie amoureuse de côté. Elle est cependant troublée par la présence de Pierre, cet homme de 45 ans qu’elle avait tout juste croisé, des années plus tôt. Et contre toute attente, Pierre ne voit pas en elle “une femme d’un certain âge”, mais une femme, désirable, qu’il n’a pas peur d’aimer. A ceci près que Pierre est marié et père de famille.

Vendredi 14 janvier à 20h30, c’est Sandrine Kiberlain pour l’avant-première de UNE JEUNE FILLE QUI VA BIEN, son premier long-métrage en tant que réalisatrice.

Irène, jeune fille juive, vit l’élan de ses 19 ans à Paris, l’été 1942.

Sa famille la regarde découvrir le monde, ses amitiés, son nouvel amour, sa passion du théâtre… Irène veut devenir actrice et ses journées s’enchaînent dans l’insouciance de sa jeunesse.

Avec Rebecca Marder (de la comédie française), André Marcon, Anthony Bajon, Françoise Widhof, India Hai… sortie nationale et à l’ABC le 26 janvier.

Jeudi 10 février à 20h30, la réalisatrice Claire Simon vient présenter VOUS NE DÉSIREZ QUE MOI, accompagné de l’acteur Swann Arlaud.

Un homme veut parler. Il demande à une amie journaliste de l’interviewer pour y voir plus clair. Cela fait deux ans qu’il vit une passion totale, charnelle, littéraire avec une grande écrivaine beaucoup plus âgée que lui. Il veut mettre des mots sur ce qui l’enchante et le torture. Il va décrire leur amour, son histoire, et les injonctions auxquelles il est finalement soumis évoquent celles que, depuis des millénaires, les femmes endurent.

Infos et réservations : http://abc-toulouse.fr/