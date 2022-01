Le spectacle Toulousain 2 arrive la semaine prochaine au Studio 55 !

Partager Facebook

Le trio Melissa Billard, Fred Menuet et Pat Borg de retour du 13 janvier au 25 février au Studio 55 avec Toulousain 2 !

En décembre dernier, le spectacle Toulousain prenait fin après plusieurs longues années sur le devant de la scène des salles de la ville rose. La semaine prochaine, le trio Melissa Billard, Fred Menuet et Pat Borg sont de retour avec le volume 2 sobrement intitulé Toulousain 2. De ce spectacle, où on peut leur faire confiance pour nous faire rire, on ne sait juste qu’ils sont plus en forme que jamais.

Rendez-vous du 13 janvier au 25 février 2022 sur la scène du Studio 55 de Toulouse pour Toulousain 2 !



Réservations sur www.studio-55.fr