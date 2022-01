Retrouvez les meilleurs films de 2021 à l’UGC Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Du 12 au 18 janvier venez voir (ou revoir !) 17 films qui ont marqué l’année 2021 à l’UGC Toulouse Montaudran dans le cadre des Incontournables UGC.

Malgré la fermeture des salles un bon bout de l’année, 2021 fut une grande année cinématographique pour le cinéma. Et UGC se propose de la revivre pendant une semaine. On pourra donc voir des films primés, des blockbusters, des comédies, des drames, du cinéma grand public , des succès populaires , des œuvres d’auteur des films plus confidentielles mais tous ont marqué l’année comme Annette, Titane, Julie (en 12 Chapitre), Dune, Bac Nord, Aline, Eiffel ou encore le très fort La Loi de Téhéran.

Sélectionnés en partenariat avec les rédactions du Figaro, les films Incontournables UGC reflètent la diversité de la production cinématographique française et internationale.

Les Films :

The Father | UGC M

Nomadland | UGC M

Les 2 Alfred | Label des Spectateurs UGC

Annette | UGC M

Titane

La Loi de Téhéran | Découverte UGC

BAC Nord | UGC M

Drive my car

Une histoire d’amour et de désir

Boîte noire

Dune

Eiffel | UGC M

Julie (en 12 chapitres) | UGC M

Illusions perdues | Label des Spectateurs UGC

Compartiment n°6 | Découverte UGC

Aline | Label des Spectateurs UGC

L’Événement | UGC M

Info et réservations :ugc.fr