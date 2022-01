Partager Facebook

Compte tenu des conditions climatiques actuelles et de la crue de la Garonne, le Maire de Toulouse, sur recommandation de la Direction de la Sécurité Civile et des Risques Majeurs de Toulouse, a pris la décision de reporter à une date ultérieure le match de Ligue 2 BKT Toulouse FC – AS Nancy Lorraine, prévu ce soir à 20h45 dans le cadre de la 20ème journée de Ligue 2 BKT.

La date de report sera communiquée prochainement, et les billets achetés pour ce match resteront valables.