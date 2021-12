« Antoine et Cléopatre » de Shakespeare au ThéâtredelaCité

Partager Facebook

Du 11 au 14 janvier 2022, le ThéatredelaCité de Toulouse propose de découvrir « Antoine et Cléopatre » de Shakespeare mise en scène par Célie Pauthe.

D’un côté, Antoine et Cléopâtre, couple dont l’alliance est faite d’excès, de passion érotique et de narcissisme flamboyant ; de l’autre, le jeune Octave, futur empereur Auguste, qui veut faire régner sur un monde unifié, l’ordre, la mesure et la stabilité.

Célie Pauthe retrouve Mélodie Richard et Mounir Margoum, parmi une troupe de treize comédien·ne·s et musiciennes, pour plonger dans cette œuvre aussi exubérante que crépusculaire. Au-delà des derniers éclats d’une civilisation, Shakespeare explore le rêve fou de deux êtres qui ont cru qu’ils pourraient redessiner un monde où les notions mêmes d’Orient et d’Occident n’existeraient plus, mais se fondraient en une même hybridité originelle, indémêlable.

Info et réservations : https://theatre-cite.com/

© Marion Lefebvre