Avant-Première : Le Palmashow présente son nouveau film à Toulouse

Le jeudi 13 janvier prochain, le Palmashow, Gregoire Ludig et David Marsais, présenteront en avant-première le film « Les Vedettes » au CGR Blagnac, près de Toulouse.

Après un succès à la télé, le Palmashow a réussi son premier essai au cinéma avec l’excellent « Max et Léon » se déroulant en pleine seconde guerre mondiale. Le duo revient sur grand écran avec le très attendu « Les Vedettes ». Et comme un bonheur n’arrive jamais seul, Gregoire Ludig et David Marsais présenteront en avant-première ce second long métrage au CGR Blagnac, près de Toulouse.

