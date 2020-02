Top 14 : Déplacement à Bayonne pour le Stade Toulousain

Partager Facebook

Pour le compte de la 17e journée, ce samedi à 18h, le Stade Toulousain se déplace sur la côte basque pour y affronter l’Aviron Bayonnais qui joue sa place en Top 14.

Pas de 6 Nations ce weekend. Pas d’inquiétude, le TOP 14 se disputera sur les terrains hexagonaux. Et c’est du côté de la côte basque que le Stade Toulousain jouera cette 17e journée. Après son succès bonifié face à Montpellier le weekend dernier à Ernest Wallon, Toulouse reste en bonne position pour la course aux play-offs malgré l’absence de sept internationaux retenus avec le XV de France. Sixièmes avec 40 points, les rouges et noirs sont à deux points de La Rochelle (3e). Mais à Bayonne, la rencontre sera rude.

Après un très bon départ, l’Aviron Bayonnais marque le pas en Top 14. 11èmes avec 29 points, les basques sont à 5 points de la dernière place tenue par la Section Paloise. Le rugby du 64 n’est clairement pas en grande forme. Pour s’imposer face à une équipe joueuse, Bayonne devra régler ses problèmes offensifs. Les blancs et bleus sont la pire attaque du championnat avec 25 essais après 16 journées. Et dans le même temps, Toulouse est la 3e meilleur défense avec 29 essais et 311 points encaissés.

Les toulousains sont pourtant prévenus car les bayonnais ont déjà eu la tête du Racing 92 et de la Rochelle à Jean Dauger.

Aviron Bayonnais – Stade Toulousain

Samedi 29 février 2020

Stade Jean Dauger

En direct sur canal + Rugby