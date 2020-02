Rone de retour cet automne à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Rone reviendra à Toulouse, au Bikini, le 28 novembre 2020 avec son projet « Room with a View ».

Rone est le nom d’Erwan Castex, producteur electro dont le cinquième album s’intitule “Room With A View”, véritable tournant dans la carrière de l’artiste français. A partir d’une carte blanche que lui a proposée le Théâtre du Châtelet, Rone a conçu cet album autour d’un spectacle mis en scène et chorégraphié par le Collectif (LA) HORDE, accompagné de 20 danseurs du Ballet National de Marseille. Cette nouvelle forme de collaboration lui a permis d’explorer ce qu’il y avait de plus sincère et de plus profond dans sa musique. Nourri des débats autour de la collapsologie et du changement climatique, “Room With A View” donne matière à penser l’une des plus grandes urgences de l’humanité.

Rendez-vous au Bikini le 28 novembre pour le Tour with View de RONE !

Rone en concert

Samedi 28 novembre 2020

Le Bikini

réservations : www.lebikini.com