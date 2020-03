Nelick en concert à Toulouse au printemps !

Partager Facebook

Le rappeur Nelick sera en concert au Connexion Live le samedi 16 mai 2020.

A l’aise quand il s’agit de kicker comme de rapper sur les productions les plus actuelles, Nelick aka « Kiwi Bunny » fait partie de cette génération de rappeurs à avoir pris avec malice le bon de la old et de la new school.

Plus qu’un genre, c’est un univers à part qu’amène Nelick. Des sonorités tantôt cloud, tantôt groovy, et une plume travaillée, lui permettent de se balader sur les rives d’un rap féroce et donjuanesque. C’est un flirt flegmatique mais enivré que le Parisien offre désormais à l’oreille de qui sera prêt à tomber dans ses filets.

Du haut de ses 22 ans, Nelick est un diamant déjà poli, prêt à briller grâce à une lumière qui s’intensifie un peu plus à chacune de ses sorties.

A découvrir le samedi 16 mai 2020 au Connexion Live de Toulouse !

Nelick en concert

Samedi 16 mai 2020

Connexion Live

réservations : www.bleucitron.net