Super League : Les triple champions reviennent à Wallon !

Ce samedi à 18h, sur la pelouse d’Ernest Wallon, le Toulouse Olympique accueille la meilleure équipe de Super League, St Helens.

Souvenez-vous le 19 mars dernier, les Olympiens mettaient en échec l’équipe invaincue de la Super League et 9 fois championne : St Helens. Ils reviennent en force pour prendre leur revanche sur le Toulouse Olympique ce samedi 4 juin à 18h. Le défi est donc de taille pour les joueurs du TO qui devront à nouveau s’imposer face à l’équipe dominatrice de la compétition.

Les ‘Saints’ : équipe dominante de la Super League

Fondé en 1873 près de Liverpool, d’abord en tant que club de rugby à XV, St Helens participe en 1895 à la fondation de la Northern Rugby Football Union (aujourd’hui Rugby Football League) et devient un club de rugby à XIII. Le St Helens Rugby Football Club est sans conteste l’un des plus prestigieux clubs de Super League. Il est détenteur du plus grand nombre de Super League remportées, comptant 9 titres dont les 3 derniers ont été glanés sur les 3 dernières saisons. Le club compte aussi 13 Challenge Cup et 4 Super League Leader’s Shield. Un véritable mastodonte du championnat.

Le bilan actuel

Les Bleus et Blancs continuent de tout donner sur le terrain pour remonter au classement et rattraper l’équipe de Wakefield qui est seulement à deux points devant. L’arrivée de Corey NORMAN et de Daniel ALVARO et le retour de Latrell SCHAUMKEL sur le terrain ont remotivé les Olympiens pour ce prochain choc à domicile et permettent de mieux appréhender la suite de la saison. L’équipe de St Helens reste dominatrice dans cette compétition et n’a perdu que deux matchs depuis le début de la saison. Leur but le 4 juin sera de prendre leur revanche sur le TO et de rester en tête du classement.

Côté Saints

– Ils ont inscrit 56 essais, le record à ce jour dans la compétition. Leur meilleur marqueur et co- meilleur marqueur de la Super League est leur ailier, Tommy MAKINSON, avec 14 réalisations. Il est également le troisième meilleur buteur du championnat avec 32 points marqués (transformations et pénalités confondues).

– Les Saints comptent 4 029 plaquages depuis le début de la saison. Le meilleur plaqueur du club, est Joe BATCHELOR avec 364 plaquages effectués.

– Le meilleur franchisseur de St Helens est leur arrière, Jack WELSBY, qui compte 50 plaquages cassés.

Côté TO

– Les Olympiens ont inscrit 36 essais depuis le début du championnat. Matty RUSSELL est le meilleur marqueur avec 7 réalisations.

– Niveau plaquages, les Olympiens comptent un total de 4 405 et c’est le deuxième ligne, Andrew DIXON, qui est le meilleur plaqueur de l’équipe (378).

– Le TO a réalisé 119 coups de pied offensifs et se classe 3e dans ce classement (à égalité avec les Warriors). C’est Tony GIGOT, capitaine de l’équipe, qui en compte le plus (63), il occupe la 2e position au classement.

– Avec 314 plaquages cassés le TO est 10e au classement, néanmoins l’ailier écossais Matty RUSSELL est le meilleur franchisseur de Super League avec 64 plaquages cassés.

– Le TO est toujours en tête au classement des 40/20 cette saison (6) : un de Lucas ALBERT et 5 de Tony GIGOT.

Les enjeux de cette confrontation

L’enjeu pour les Olympiens est toujours de remonter au classement afin de sortir de la zone rouge. Une nouvelle victoire pourrait permettre aux Olympiens de revenir à égalité de Wakefield. Pour les Saints, l’objectif est de rester premier du classement et de ne pas se faire rejoindre par les Dragons Catalans qui campent deux points derrière.

Les dernières fois

On compte deux confrontations entre le TO et les Saints : la première fois était en 2010, en Challenge Cup, où les Olympiens s’étaient inclinés 56 à 16 ; la dernière confrontation remonte à mars dernier où les Bleus et Blancs se sont imposés 22 à 20 sur leur pelouse au stade Ernest-Wallon.