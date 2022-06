Sidilarsen, Ultra Vomit, Tagada Jones et Mass Hysteria au Zénith de Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Ce 4 juin, les toulousains de Sidilarsen rejoignent la grande messe du rock français sur la scène du Zénith dont Ultra Vomit, Tagada Jones et Mass Hysteria.

Après de beaux Zenith à Lille, Strasbourg, Quimper et Caen, la tournée du Gros 4 reprend à la fin du mois avec trois nouveaux rendez-vous : Lyon, Toulouse et Montpellier. Ces dernières dates accueilleront, chacune, un invité spécial et local. Et dans la ville rose, c’est Sidilarsen qui rejoint les trois autres groupes : Ultra Vomit, Tagada Jones et Mass Hysteria. Ces groupes ont marqué et marquent encore en profondeur l’histoire du rock en France. Ils écument les routes françaises depuis longtemps, passant tour à tour sur les plus grandes scènes de festival, allant de la fête de la saucisse à la mainstage du Hellfest.

Professionnels et amateurs n’attendent que ça. Profitez-en : l’occasion est unique et ne se reproduira pas. La règle est simple : même durée de concert pour chaque groupe plus ordre des groupes différent tous les soirs pour une soirée unique pour chaque Zénith !! Alors, prêts pour la reprise des concerts ? GO!

Infos et réservations : https://zenith-toulousemetropole.com/