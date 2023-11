Sortie d’un livre sur le Toulouse FC

Partager Facebook

Revivez l’épopée en Coupe de France et le maintien du Toulouse FC dans le livre « TéFéCé : Débout.Toujours. » aux éditions Privat.

Pour sa première saison de retour dans l’élite, le Toulouse Football Club, vainqueur de la Coupe de France, a fait vibrer à nouveau le Stadium. Depuis son rachat par RedBird Capital Partners, le football toulousain renaît de ses cendres et les Van Den Boomen ou Dejaegere ont désormais rejoint les Marcico ou Revault au panthéon des joueurs emblématiques du club.

L’équipe des « Violets » a assuré son maintien en Ligue 1 en proposant un football spectaculaire et particulièrement rafraîchissant, pour le plus grand bonheur des supporters historiques comme des plus jeunes fans.

Dans ce livre, signé Nicolas Stival ( journaliste sportif, notamment pour 20 Minutes) et Paul Soulié ( photographe officiel du TéFéCé), et qui fait la part belle à la photographie, c’est l’histoire du « nouveau » TéFéCé qui vous est racontée, une histoire faite avant tout d’aventures humaines (joueurs, entraîneurs, supporters…) portées par la devise emblématique : Debout. Toujours.

Sortie de l’ouvrage le 16 novembre aux éditions Privat. Un beau cadeau pour Noël !