The Twin Souls dévoile le clip de « The ONE »

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le 8 novembre dernier, The Twin Souls ont fait leur retour avec le titre inédit « The One » feat. Dätcha Mandala.

Depuis la sortie très remarquée de leur 2 EPs, respectivement en 2019 et en 2020, les frères Marcos (The Twin Souls à la scène) en ont sillonné des routes depuis Toulouse et foulé des scènes (dont récemment une tournée de 10 dates en Espagne) pour distiller leur rock garage à la fois puissant et élégant !

5 années riches de multiples expériences et de formidables rencontres auxquelles Martin et Guilhem ont souhaité rendre hommage à travers 4 titres (dont 2 inédits) sur lesquels ils ont invité des artistes,qui leur sont chers, tels que Dätcha Mandala, Yarol Poupaud, Gunnar Ellwanger (du groupe Gunwood) ou encore Tonio Marcos (leur père).

Ces 4 titres ainsi que les 9 morceaux de leurs 2 EPs (entièrement remasterisés) seront regroupés dans la Collection « Family & Friends » dont la sortie est prévue en février 2024, en digital bien sûr mais surtout en vinyle 33 tours (chez Archipel) !

En attendant, découvrez dès à présent et en avant-première le 1er single inédit « The One » !