Hunger Games, How To have sex, Vincent doit mourir…que voir au cinéma cette semaine ?

Semaine chargée dans vos cinémas toulousains avec les sorties du nouveau Hunger Games, de How To have sex, du génial Vincent doit mourir, de Little Girl Blue ou encore Comme par magie avec Kev Adams.

How to Have Sex de Molly Manning Walker

Avec Mia McKenna-Bruce, Shaun Thomas, Lara Peake

Afin de célébrer la fin du lycée, Tara, Skye et Em s’offrent leurs premières vacances entre copines dans une station méditerranéenne ultra fréquentée. Le trio compte bien enchaîner les fêtes, cuites et nuits blanches, en compagnie de colocs anglais rencontrés à leur arrivée.

Vincent doit mourir de Stephan Castang

Avec Karim Leklou, Vimala Pons, François Chattot

Du jour au lendemain, Vincent est agressé à plusieurs reprises et sans raison par des gens qui tentent de le tuer. Son existence d’homme sans histoires en est bouleversée et, quand le phénomène s’amplifie, il n’a d’autre choix que de fuir et de changer son mode de vie.

Little Girl Blue de Mona Achache

Avec Marion Cotillard, Marie Bunel, Marie-Christine Adam

À la mort de sa mère, Mona Achache découvre des milliers de photos, de lettres et d’enregistrements, mais ces secrets enfouis résistent à l’énigme de sa disparition. Alors par la puissance du cinéma et la grâce de l’incarnation, elle décide de la ressusciter pour rejouer sa vie et la comprendre.

Hunger Games: la Ballade du serpent et de l’oiseau chanteur de Francis Lawrence

Avec Tom Blyth, Rachel Zegler, Peter Dinklage

Le jeune Coriolanus est le dernier espoir de sa lignée, la famille Snow autrefois riche et fière est aujourd’hui tombée en disgrâce dans un Capitole d’après-guerre. À l’approche des 10ème HUNGER GAMES, il est assigné à contrecœur à être le mentor de Lucy Gray Baird.

Et la fête continue ! de Robert Guédiguian

Avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Lola Naymark

A Marseille, Rosa, 60 ans a consacré sa vie à sa famille et à la politique avec le même sens du sacrifice. Tous pensent qu’elle est inébranlable d’autant que Rosa est la seule qui pourrait sceller l’union de la gauche à la veille d’une échéance électorale décisive.

Comme par magie de Christophe Barratier

Avec Kev Adams, Gérard Jugnot, Claire Chust

Victor, jeune magicien en pleine ascension, élève seul sa fille Lison. C’est sans compter Jacques, son fantasque beau-père, qui se mêle contre son avis de l’éducation de la petite. Un tandem improbable qui aura pour arbitre Nina, l’amie d’enfance de Victor, au caractère bien trempé.