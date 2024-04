Back to Black, Challengers, Frères…que voir au cinéma cette semaine ?

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Cette semaine au cinéma, on pourra voir les films Back to Black, Challengers, Frères, Le Mangeur d’âmes ou encore Sky Dome 2123.

Back To Black de Sam Taylor-Johnson

Avec Marisa Abela, Jack O’Connell, Eddie Marsan

Back to Black retrace la vie et la musique d’Amy Winehouse, à travers la création de l’un des albums les plus iconiques de notre temps, inspiré par son histoire d’amour passionnée et tourmentée avec Blake Fielder-Civil.

Challengers de Luca Guadagnino

Avec Zendaya, Josh O’Connor, Mike Faist

Durant leurs études, Patrick et Art, tombent amoureux de Tashi. À la fois amis, amants et rivaux, ils voient tous les trois leurs chemins se recroiser des années plus tard. Leur passé et leur présent s’entrechoquent et des tensions jusque-là inavouées refont surface.

Frères de Olivier Casas

Avec Mathieu Kassovitz, Yvan Attal, Alma Jodorowsky

L’histoire vraie de deux petits garçons de 5 et 7 ans qui, abandonnés par leur mère en 1948, s’enfuient dans la forêt. Ils vont y survivre pendant sept années et tisser un lien qui les unira à jamais. Des décennies plus tard, les deux frères quittent tout pour se retrouver. Mais le passé et les secrets les rattrapent, même à l’autre bout du monde.

Le Mangeur d’âmes de Julien Maury, Alexandre Bustillo

Avec Virginie Ledoyen, Paul Hamy, Sandrine Bonnaire

La commandante Élisabeth Guardiano est chargée d’aller enquêter sur un double meurtre d’une rare brutalité dans une petite commune des Vosges. Sur place, elle rencontre le capitaine de gendarmerie Franck de Rolan qui fait face à une série de disparitions d’enfants. Impuissants face à un village hostile, ils vont être contraints d’unir leurs forces.

Sky Dome 2123 de Tibor Bánóczki, Sarolta Szabó

2123. Dans un futur où la sécheresse a ravagé la Terre, l’humanité est contrainte de sacrifier une partie de la population : toute personne de plus de 50 ans sera transformée en arbre. La société est régie par des règles impitoyables.