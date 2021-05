Que faire ce weekend du 21 au 24 mai à Toulouse !

Partager Facebook

En ce weekend de réouverture des lieux culturels partout en France, le programme est chargée. Toulouseblog vous offre le guide complet pour passer un weekend de Pentecote à Toulouse !

Voir des expositions à Toulouse

Enfin, le public pourra retrouver des expositions au Quai des savoirs, à la Cité de l’Espace, à l’Envol et dans tous les musées toulousains.

> https://www.toulouseblog.fr/reouverture-les-expositions-a-voir-des-ce-19-mai-a-toulouse/

Retourner au cinéma

Six mois après la dernière projection d’un film dans une salle, les cinémas ont retrouver le public avec un énormément succès mercredi 19 mai. Ce weekend on pourra profiter des salles obscures et voir Adieu les cons, Drunk ou encore des nouveautés comme Mandibules de Quentin Dupieux et Falling de Viggo Mortensen. Des films pour enfant comme les Trolls 2 ou Tom & Jerry et Petit Vampire.

> https://www.toulouseblog.fr/que-voir-dans-les-cinemas-de-toulouse-pour-la-reouverture/

Profiter des terrasses à Toulouse

Forcément, vous n’avez pas pu passer à compter de l’information : les terrasses des restaurants et des bars vous attendent. Ce weekend, il y aura du monde, il faudra penser à réserver pour profiter enfin des terrasses à Toulouse.

Toulouseblog a sélectionné pour vous les terrasses où aller : https://www.toulouseblog.fr/les-meilleures-terrasses-pour-profiter-de-la-reouverture-a-toulouse/

Nature en jeu au Muséum de Toulouse

A l’occasion de la Fête mondiale du Jeu et pour la 7e année, les ludothèques municipales de la Direction Enfance et Loisirs transforment les Jardins du Muséum en une ludothèque géante à ciel ouvert les 22 et 23 mai.

> https://www.museum.toulouse.fr

La finale du Stade Toulousain, mais sans fête

Ce samedi à 17h, le Stade Toulousain tentera de décrocher une 5e étoile européenne face à La Rochelle. Malheureusement, pas de fête à Toulouse, pas d’écran géant et des places fermées.

La rencontre est à suivre sur FRANCE 2.

Ligue 2 : Play-off pour le Toulouse FC

Le Toulouse FC recevra le Grenoble FC , tombeur de Paris FC (2-0), au Stadium de Toulouse vendredi soir. Le vainqueur jouera deux matchs de barrage face au 18e de Ligue 1.

Pro D2 : Match de barrage pour les demi entre Colomiers et Oyonnax

Le Colomiers Rugby se déplace à Oyonnax pour décrocher son billet pour les demi-finales du Top 14 ce samedi à 13h à suivre en direct sur Canal + Rugby.

Début de l’exposition Lay Up

Le projet Lay up est le digne successeur de Hors Ligne Concept, un joli endroit où les toulousains ont pu se retrouver avec un grand bonheur pendant quelques années. Un lieu de 1 200m2 d’exposition. C’est depuis mi-avril que les artistes ont investi les lieux pour faire parler leur art. Des arts différents comme des installation artistiques, photographies, fresques et exposition de toiles

Ce n’est pas tout, Lay Up se veut un grand rendez-vous avec une terrasse de 200m2, de la restauration et des événements : live painting, signature de livres, concerts, battle de breakdance

> https://www.toulouseblog.fr/lay-up-nouveau-lieu-de-street-art-ephemere-a-toulouse/

Le ZOO African Safari célèbre la biodiversité ce weekend

Pour fêter sa réouverture, le ZOO African Safari propose un grand weekend de la Biodiversité avec des animations tout au long de la journée.

L’interview pour la réouverture : https://www.toulouseblog.fr/interview-le-zoo-african-safari-une-reouverture-et-des-nouveautes/

> https://www.zoo-africansafari.com/actualites/week-end-biodiversite

Retour du Marché des créateurs de Toulouse

Ce marché a lieu tous les dimanches de 10h à 18h de mai à décembre et vous propose de superbes stands de créations artisanales.

> https://www.facebook.com/marcheramblas/

Réouverture du Théâtre du Capitole

Le Théâtre du Capitole rouvre ses portes le 23 mai avec une programmation incroyable.

>https://www.toulouseblog.fr/reouverture-du-theatre-du-capitole-de-toulouse/

Marché des créatrices de Toulouse

Au cœur du printemps venez partager un moment convivial lors de la 7ème édition du Marché des Créatrices version Ses Pepites ! De 14h à 20h ce samedi 22 mai de 14h à 20h.

> https://www.facebook.com/events/1841092629379542

Bon weekend à Toulouse et aux alentours!