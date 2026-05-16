Rio Loco côté Jardins s’invite à Borderouge pour une journée d’évasion insulaire ce dimanche

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Le printemps bat son plein dans la Ville Rose, et avec lui, les premiers accords festifs résonnent en plein air. En attendant le grand coup d’envoi du festival Rio Loco, les Jardins du Muséum à Borderouge vous donnent rendez-vous le dimanche 17 mai 2026 pour une journée d’évasion totalement gratuite. De 10h00 à 19h30, le parc se métamorphosera en un véritable archipel poétique, célébrant avec chaleur les musiques et les cultures des îles de l’océan Indien et des Caraïbes.

C’est l’occasion idéale de redécouvrir les plantations et les espaces verts du domaine tout en profitant d’une programmation riche. Cet événement est parfaitement pensé pour séduire les amateurs de découvertes culturelles comme les curieux en quête d’activités ludiques.

Une programmation riche au cœur de la nature

L’événement met un point d’honneur à rassembler toutes les générations au fil d’une journée cadencée par la musique et la danse. Le site des Jardins du Muséum, avec ses carrés potagers et sa végétation, offre un cadre naturel apaisant, idéal pour initier les plus jeunes à des sonorités venues d’ailleurs.

Voici les temps forts qui marqueront cette édition 2026 :

Un voyage aux origines (10h30 et 14h30) : Sous l’Ombrière des Jardins, le multi-instrumentiste comorien Ahamada Smis présentera le spectacle « Origines ». Il s’agit d’une rencontre musicale parfaite pour initier les enfants à partir de 5 ans aux instruments de l’océan Indien.

Des déambulations envoûtantes (11h15 et 15h15) : Depuis le Parc de la Maourine jusqu’aux portes du Muséum, la troupe Mabouya-la vous entraînera sur les rythmes du patrimoine culturel antillais.

Un grand concert réunionnais (16h15) : Ousanousava, groupe emblématique de « l’île Intense », fera vibrer la grande scène avec pas moins de huit musiciens, au son du séga et du maloya.

Un DJ Set pour clôturer l’événement (17h45) : Le DJ toulousain d’origine réunionnaise Seu Jade prendra le contrôle des platines pour faire danser petits et grands sur des rythmes afro-caribéens et bouyon.

Rejoignez les Jardins avec la Parade Vélo Loco

L’expérience festive ne se limite pas aux allées du Muséum ! Une grande « Vélo Loco Parade » est organisée pour rejoindre le site tout en pédalant.

Rendez-vous dès 12h00 au parc Picot de Lapeyrouse (sur l’île du Ramier) pour partager un grand pique-nique convivial en musique avant le départ.

Départ à 13h30 : Un cortège musical, emmené par la DJ Matalhani sur un sound-system embarqué, s’élancera pour une traversée joyeuse de la ville.

Arrivée festive : Le peloton cycliste débarquera aux Jardins du Muséum aux alentours de 14h30 ou 15h00, avec une ambiance festive et le tirage au sort d’une tombola.

Informations pratiques pour préparer votre visite

Que vous veniez vous détendre au milieu des plantations ou vibrer sur des rythmes chaloupés, tout est pensé pour faciliter votre accès à ce rendez-vous printanier.

Date et horaires : Dimanche 17 mai 2026, de 10h00 à 19h30.

Lieu : Les Jardins du Muséum à Borderouge, 24-26 Av. Maurice Bourgès-Maunoury, 31200 Toulouse.

Tarifs et accès : L’événement est entièrement gratuit et en accès libre dans la limite des places disponibles.

Transports : En métro, privilégiez la Ligne B et descendez simplement à l’arrêt Borderouge.

Une merveilleuse parenthèse d’évasion à ne surtout pas rater ce week-end !