Lay Up, nouveau lieu de street art éphémère à Toulouse !

A partir du 21 mai prochain, un nouveau lieu éphémère prend place au 46 boulevard des Minimes de Toulouse. Lay Up propose une exposition de street art sur pas moins de 1 200m2.

Il faudra attendre encore quelques semaines pour découvrir un lieu magique pour le Street art. Un lieu de 1 200m2 d’exposition. Lay Up prend place au boulevard des Minimes ce mois de mai, si les conditions sanitaires le permettent. Cette première édition accueillera dans une expo monstre 25 artistes nationaux et internationaux qui donneront libre court à leur imagination.

« Nous souhaitons que Lay Up, avec sa programmation artistique inattendue, soit un lieu d’échange et de découverte », explique Loic Mondé, fondateur de Lay Up sur son site officiel, « Lay Up est né d’une idée joueuse, comme une envie de renouveau et de liberté pour devenir un évènement artistique inédit, dans un lieu atypique et accessible à tous. »

C’est depuis mi-avril que les artistes ont investi les lieux pour faire parler leur art. Des arts différents comme des installation artistiques, photographies, fresques et exposition de toiles

Ce n’est pas tout, Lay Up se veut un grand rendez-vous avec une terrasse de 200m2, de la restauration et des événements : live painting, signature de livres, concerts, battle de breakdance

Le site officiel : http://www.expolayup.com/

Ou : https://www.instagram.com/expolayup/

Le projet Lay up est le digne successeur de Hors Ligne Concept, un joli endroit où les toulousains ont pu se retrouver avec un grand bonheur pendant quelques années.