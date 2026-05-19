Que faire à Toulouse cette semaine ? L’agenda incontournable du 19 au 24 mai 2026

Partager Facebook

Twitter

L’Agenda de la Semaine : Où sortir à Toulouse du 19 au 24 mai 2026 ?

La Ville Rose ne dort jamais ! À l’approche de la fin mai, l’agenda culturel toulousain s’emballe pour vous offrir une semaine riche en émotions. Que vous soyez amateurs de grands shows, de découvertes théâtrales intimistes, de musiques urbaines ou de soirées familiales, la programmation de ce milieu de mois a tout pour plaire.

Découvrez notre sélection des événements incontournables, jour par jour, pour ne rien manquer des festivités à Toulouse et dans ses environs.

Mardi 19 Mai : Musique du monde et découvertes

Pour démarrer la semaine en douceur ou en éclats de rire, voici le programme du mardi :

Cuarteto Tafi à la Salle Nougaro : Laissez-vous transporter par les sonorités d’Argentine et de la world music avec ce quatuor envoûtant.

Noam Sinseau à La Comédie de Toulouse : L’humoriste monte sur scène avec son spectacle « Iman », promettant un stand-up piquant et plein d’énergie.

Osons le Tremplin au Bijou : La salle historique de l’avenue de Muret accueille une soirée de sélection pour découvrir les pépites de la scène locale de demain.

Mercredi 20 Mai : De la danse classique au rock psychédélique

Le mercredi offre un grand écart culturel fascinant :

Goûter-Concert Danger Zoo au Metronum : Une sortie idéale en famille l’après-midi, pour initier les plus jeunes aux joies du live dans un format adapté.

Don Quichotte au Casino Barrière : Le célèbre ballet classique s’installe sur l’île du Ramier pour une soirée placée sous le signe de la grâce et des aventures épiques.

Scène Ouverte #2 au Metronum : Curieux et passionnés de musique ont rendez-vous pour soutenir les talents émergents de la région.

Earthless au Rex : Grosse soirée pour les amateurs de riffs lourds avec les maîtres du rock psychédélique instrumental américain.

Jeudi 21 Mai : Stand-up, danse et théâtre comique

Le week-end approche, et les salles toulousaines montent en puissance :

2L au Bikini : Le duo enflamme la mythique salle de Ramonville pour une soirée qui s’annonce survoltée.

Marie-Claude Pietragalla au Casino Barrière : La danseuse étoile rend un hommage bouleversant à la chanteuse Barbara. Un moment de poésie suspendu.

Peppo, Monk and the Circus au Flashback Café : Une soirée originale mêlant musique et arts visuels (Puppet Master) dans l’ambiance rétro du Flashback.

Rom Charrette à La Comédie de Toulouse : Découvrez le stand-up de ce « Bonne personne » autoproclamé, prêt à décortiquer le quotidien avec humour.

Les Faux British aux 3T : La comédie théâtrale à succès, reine des catastrophes sur scène, promet des fous rires incontrôlables.

Vendredi 22 Mai : Grands événements et Féria

Le vendredi marque le début des grands rassemblements !

Star Academy au Zénith de Toulouse : L’événement musical très attendu ! La nouvelle génération de la Star Ac’ débarque pour un show monumental.

Take Off with Eline à Aeroscopia : Une soirée électro atypique pour danser au milieu des avions légendaires du musée blagnacais.

Addis Black Mamba au Bijou : Une plongée au cœur de l’éthio-jazz pour réchauffer le début de soirée.

L’Orchestre de Chambre de Lausanne : À la Halle aux Grains (agenda Métropole), une soirée symphonique de haute volée.

Pentecôtavic (Vic-Fezensac) : À quelques encablures de Toulouse, le Gers s’embrase pour le coup d’envoi des célèbres fêtes de Pentecôte. Bodegas et bandas au rendez-vous !

Samedi 23 Mai : Nuit des Musées et avalanche de stars

Une journée XXL avec des événements aux quatre coins de l’agglomération :

Nos petits penchants à la Salle Nougaro : Un spectacle familial poétique mêlant marionnettes et réflexions sur nos émotions.

Nuit des Musées 2026 à L’Envol des Pionniers : Le samedi 23 mai 2026, de 19h à minuit, L’Envol des Pionniers va participer à la 22ème édition de la Nuit européenne des musées. Pour cette occasion, le site historique de Toulouse-Montaudran propose de vivre une soirée au rythme des Années Folles. Au programme de cet accès gratuit : concert de swing avec le groupe Les Mademoiselles, initiations au Charleston, casino fictif et une braderie à la boutique du site.

Fête de la Nature et du Rucher Municipal : Toulouse Métropole propose une journée au vert, idéale pour se reconnecter à l’environnement.

Hip Hop Talents aux Halles de la Cartoucherie : La culture urbaine est à l’honneur avec ce grand rassemblement compétitif au cœur de ce nouveau tiers-lieu.

Miel Pop Pop (Drag Queer) à l’Interférence : Un show drag coloré et inclusif pour une soirée inoubliable.

Les Années 80 au Zénith : La grande tournée nostalgique débarque avec tous les tubes qui ont marqué la décennie.

Mustapha El Atrassi au Casino Barrière : Le retour très attendu de l’humoriste avec son style incisif.

Malik Bentalha à la Salle Horizon (Muret) : Un autre grand nom de l’humour s’arrête en banlieue toulousaine pour présenter son dernier one-man-show.

Les femmes ont toujours raison, les hommes n’ont jamais tort aux 3T : La comédie de mœurs incontournable pour les couples.

Dimanche 24 Mai : Brunch, découvertes et fin de week-end chill

Pour terminer la semaine en beauté :