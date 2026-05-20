Nuit des Musées 2026 à Toulouse : Plongez dans les Années Folles à L’Envol des Pionniers (Gratuit)

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Le samedi 23 mai 2026, préparez-vous à un voyage dans le temps ! À l’occasion de la 22ème édition de la Nuit européenne des musées, L’Envol des Pionniers, situé sur le site historique de Toulouse-Montaudran, ouvre ses portes au public pour une soirée exceptionnelle de 19h à minuit. Entièrement gratuit, cet événement propose de vivre l’effervescence et l’élégance des Années Folles à travers une programmation riche et immersive.

Swing et Charleston : La piste de danse vous attend

Le cœur du hangar vibrera au rythme de la musique live et de la danse. L’ambiance de la soirée sera portée par le groupe toulousain « Les Mademoiselles » et ses musiciens. Ce trio vocal, spécialiste du jazz vintage, offrira un spectacle visuel et musical complet en mêlant le chant au swing.

Pour que chaque visiteur puisse pleinement participer à la fête, des animations interactives seront proposées toutes les heures :

Chaque séquence débutera par un cours d’initiation au Charleston, accessible à tous les publics.

Les participants pourront ensuite mettre leurs nouveaux pas de danse en pratique immédiatement lors du concert qui suivra.



Casino clandestin et divertissements d’antan

La Salle des Pionniers se métamorphosera le temps d’une nuit pour accueillir un espace de divertissement intergénérationnel.

Pour les adultes, un espace « casino fictif » sera mis en place, privilégiant la convivialité sans aucun enjeu d’argent.

Accueillis par un croupier, les joueurs d’un soir pourront s’essayer à la roulette et au blackjack.

Les enfants ne seront pas en reste, avec une zone dédiée proposant des jeux en bois traditionnels.

Un photobooth permettra à tous de capturer des souvenirs de cette soirée atypique.

Culture, Expositions et Braderie Inédite

La Nuit des Musées est avant tout une parenthèse culturelle privilégiée. Tout au long de la soirée, le public pourra déambuler librement au cœur des espaces d’exposition.

Ce sera l’occasion d’explorer les collections permanentes retraçant l’épopée de l’Aéropostale, mais aussi de découvrir la grande exposition temporaire « Air France, une histoire d’élégance ». Déjà plébiscitée par plus de 50 000 personnes, cette rétrospective rassemble plus de 200 objets originaux (affiches, maquettes, uniformes haute couture) illustrant 90 ans de voyage à la française.

Enfin, grande nouveauté pour cette 22ème édition : la boutique de L’Envol des Pionniers organisera une braderie inédite. Les visiteurs y trouveront une sélection d’articles pour adultes et enfants, idéale pour prolonger l’expérience aéronautique une fois rentrés à la maison.

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