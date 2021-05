Réouverture du Théâtre du Capitole de Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Suite aux dernières directives gouvernementales, le Théâtre du Capitole de Toulouse rouvrira ses portes dès le 23 mai.

À l’affiche tout d’abord, l’immense et flamboyante fresque romantique de Giuseppe Verdi, La Force du destin. Celle-ci réunira une distribution de haut-vol avec notamment Catherine Hunold, Amadi Lagha et Roberto Scandiuzzi, sous la direction d’un des meilleurs chefs d’orchestre italiens de notre temps, Paolo Arrivabeni. Suivront deux grands récitals avec la soprano Véronique Gens et le baryton Matthias Goerne.

En raison du contexte sanitaire, La Force du destin sera présentée en version de concert. Les scènes de foule sont impossibles à mettre en scène pour le moment et le Chœur du Capitole sera donc réparti sur tout le plateau selon les règles de distanciation. Néanmoins, ce chef-d’œuvre de Verdi restera toujours aussi spectaculaire, avec quelques-unes des plus belles pages écrites par le compositeur. Aux 5 représentations prévues initialement s’ajoutera une 6e date : le dimanche 23 mai. Les spectacles en soirée débuteront à 18h30 et l’opéra sera présenté dans une version abrégée, en raison du couvre-feu. Tous les grands airs et duos, ainsi que tous les grands ensembles seront présents. Les dimanches 23 et 30 mai proposeront la version complète.

Les récitals de Véronique Gens et Matthias Goerne, les 26 mai et 2 juin, sont avancés à 19h. Mozartienne fêtée dans toute l’Europe, Véronique Gens est aussi l’une des voix majeures du répertoire français. C’est dans l’intimité de la mélodie impressionniste que nous l’écouterons. Le grand baryton allemand Matthias Goerne nous offrira quant à lui le cycle de 20 lieder Die schöne Müllerin de Schubert. Enfin, un Midi du Capitole sera l’occasion de recevoir la rayonnante mezzo américaine Raehann Bryce-Davis et de découvrir une personnalité et une voix d’exception !

LA FORCE DU DESTIN

GIUSEPPE VERDI (1813-1901)

THÉÂTRE DU CAPITOLE

25 ET 28 MAI, 1er ET 3 JUIN À 18H30

version abrégée – 1h45, sans entracte

23 ET 30 MAI À 15H

version complète – 3h15

RÉCITAL VÉRONIQUE GENS

THÉÂTRE DU CAPITOLE

MERCREDI 26 MAI À 19H

RÉCITAL MATTHIAS GOERNE

THÉÂTRE DU CAPITOLE

MERCREDI 2 JUIN À 19H

MIDI DU CAPITOLE

THÉÂTRE DU CAPITOLE

JEUDI 27 MAI À 12H30

Infos et réservations :

www.theatreducapitole.fr

+33 (0)5 61 63 13 13