Interview. Le ZOO African Safari, une réouverture et des nouveautés

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le 19 mai, le ZOO African Safari de Plaisance du Touch, près de Toulouse, accueillera de nouveau du public après six mois de fermeture. Rencontre avec Coralie Scozzaro, chargée de la communication.

Comme de nombreux secteurs, le ZOO African Safari a connu la fermeture depuis six mois. Six longs mois où l’équipe n’a pas arrêter de travailler et de s’occuper des animaux. Entre temps, depuis janvier 2021, le ZOO African Safari a enregistré 33 naissances entre les Hippopotame, les chevreaux, les lama et antilopes . Et des nouveautés ont été mises en place.

A deux jours de la réouverture, Coralie Scozzaro fait le point sur la situation et les conditions de réouverture du magnifique parc de Plaisance du Touch.

Après six mois, les clients vont retrouver le ZOO. Dans quel état d’esprit êtes-vous ?

Nous sommes très heureux de pouvoir enfin rouvrir ! C’est une situation exceptionnelle pour tout le monde, et encore plus au zoo car nous sommes habituellement ouverts 365j/365, même les jours fériés ! Depuis l’annonce de réouverture le 19 mai, nos équipes se mobilisent pour accueillir au mieux les visiteurs, et leur permettre de passer un moment agréable, en toute sécurité.

Comment vont les animaux du ZOO, qui n’ont pas vu de public depuis des mois ?

Nos animaux vont très bien ! Malgré la fermeture de 6 mois, ils ont été choyés car les équipes animalières étaient à 100% présents pour eux. Ils n’ont manqué de rien, c’était le plus important pour nous. En 6 mois, nous avons eu plusieurs naissances : chevreaux, lamas, hippopotame… Nous sommes ravis de savoir que nos visiteurs vont pouvoir les observer.

Et comment l’équipe a -t-elle vécu cette fermeture ?

Le changement de rythme a été brutal. Nous étions déçus de ne pas pouvoir accueillir de visiteur le week-end d’Halloween. En tant qu’entreprise familiale, il était important pour nous de garder le lien, mais ce n’était pas facile de ne pas pouvoir se voir régulièrement. Il y a aussi les inquiétudes liées aux finances, mais nous gardons espoir. Nous espérons que les visiteurs seront au rdv pour nous soutenir et nous aider à passer cette période difficile. D’ailleurs, aucune augmentation de tarif sur les billets n’est prévue cette année.

Quelles sont les conditions d’accueil des visiteurs pour cette réouverture ?

Nous avons mis en place un protocole sanitaire dont vous avez toutes les informations sur notre site : https://www.zoo-africansafari.com/mesures-sanitaires

Les spectacles et animations vont-ils reprendre dès la réouverture ?

Pour l’instant, les visiteurs pourront assister aux entrainements des otaries, le temps qu’elles se réhabituent au public. Concernant les oiseaux, nous reprendrons les animations pédagogiques dans quelques semaines. Les nourrissages commentés auront lieu les mercredis, week-end et jours fériés.

Pour cette réouverture, est-ce qu’il y a des nouveautés au ZOO ?

Ouii !! Nous accueillons cette année des guépards dans un tout nouvel enclos de 3800m², après 2 ans de travaux. Notre équipe technique a également conçu un nouvel espace pour un couple de loutres d’Asie qui est arrivé il y a quelques mois. Ils sont encore très timides, et peuvent facilement se cacher dans cet espace de 580m², mais c’est un réel plaisir pour nous de pouvoir proposer un nouvel espace de vie, adapté aux besoins d’une nouvelle espèce.











Quelques mots aux toulousains pour leur retour le 19 mai au ZOO ?

Nous avons hâte de pouvoir ouvrir nos portes à 9h30 et de découvrir les premières impressions sur les nouveaux enclos des nouvelles espèces.

Cette réouverture intervient juste avant un weekend de la biodiversité les 22 et 23 mai au ZOO. Le temps de deux jours, des animations sont au programme.

Plus d’information sur le ZOO African Safari de Plaisance du Touch https://www.zoo-africansafari.com/