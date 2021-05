Que voir dans les cinémas de Toulouse pour la réouverture ?

Partager Facebook

Mercredi, les cinémas pourront rouvrir leurs portes. Alors que voir dans vos cinémas de Toulouse dès ce mercredi ?

Six mois. Six longs mois de fermeture pour les salles obscures. Et puis, le 19 mai, les cinémas retrouveront leur public dans des jauges limités, et en respectant les règles sanitaires ainsi que le couvre-feu. Tous les établissements se préparent avec une programmation alliant des films déjà sorties, à l’espérance d’exploitation courte avant le deuxième confinement, et des nouveautés.

Si les multiplexes offriront un large éventail de films, avec pas mal de nouveauté, les petits cinémas ont du faire des choix avec notamment des exploitations différentes. l y aura des long métrages récompensés par les Césars ou Oscars comme Adieu les cons, Drunk ou encore des nouveautés comme Mandibules de Quentin Dupieux et Falling de Viggo Mortensen. Des films pour enfant comme les Trolls 2 ou Tom & Jerry et Petit Vampire. Bref, faites votre choix !

A l’American Cosmograh de Toulouse

> Adieu les Cons

> Mandibules

> UNe vie secrète

> Manhunter

> Chien Pourri: La vie à Paris

> Drunk

> Falling

> Sous les étoiles de Paris

> La Baleine et l’escargote

Horaires et informations : https://www.american-cosmograph.fr/

Au cinéma ABC de Toulouse:

> ADN

> Calamity, une enfance de Martha Jane Cannery

> Garçon chiffon

> Josep

> La Chouette en Toque

> Michel-Ange

> On Gaku

> Petit Vampire

Les dates et horaires sur http://abc-toulouse.fr/

Le Cratère de Toulouse

> Antoinette dans les Cévennes

> Aquarela

> Calamity, une enfance de Martha Jane Cannery

> City Hall

> Effacer L’historique

> Josep

> La Chouette en Toque

> Michel-Ange

> Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait

> Lux AETerna

> Maternal

> Un pays qui se tient sage

Horaires : https://www.cinemalecratere.com/

Au CGR Blagnac

> 100% Loup

> 30 jours Max

> Adieu les Cons

> ADN

> Demon Slayer

> Envole-moi

> Falling

> Le Dernier voyage

> Mandibule

> Master (le 23 mai)

> Petit Vampire

> Poly

> Sous les étoiles de Paris

> Stardog et TurboCat

> Tom et Jerry

> Violet Evergarden

> Miss

> Peninsula

> Trolls 2

> Bigfoot Family

La programmation sur https://www.cgrcinemas.fr/blagnac/seances/#jour1

Gaumont Wilson Toulouse

> Poly

> Trolls 2

> Adieu les Cons

> 30 jours Max

> Petit Vampire

> 100% Loup

> Drunk

> Sous les étoiles de Paris

> Michel Ange

> ADN

> Garçon chiffon

> Stardog et TurboCat

> Tom et Jerry

> Falling

> Envole moi

> Le dernier Voyage

> Faustine

> Mandibules

> Slalom

> L’Etreinte

Programmation et horaire : https://www.cinemaspathegaumont.com/films

Le Cinéma Véo de Muret:

> 100% Loup

> 30 jours Max

> Adieu les Cons

> ADN

> Demon Slayer

> Drunk

> Envole-moi

> Mandibules

> Petit Vampire

> Poly

> Slalom

> Tom & Jerry

> Miss

> Les Trolls 2

Horaires : https://www.veocinemas.fr/veo-muret/films-a-l-affiche/