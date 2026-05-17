Don Quichotte au Casino Barrière de Toulouse : Pietragalla et Dérouault revisitent le mythe à Toulouse

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Avis aux amateurs de danse et d’expériences scéniques novatrices : la célèbre Cie Pietragalla-Dérouault fait escale à Toulouse pour présenter sa toute nouvelle création. Le rendez-vous est donné le mercredi 20 mai 2026 à 20h30 sur la scène du Casino Barrière pour une relecture audacieuse de « Don Quichotte ». Oubliez les moulins à vent traditionnels, cette épopée tragi-comique vous embarque dans un univers résolument futuriste.

Une plongée dystopique entre danse, IA et techno

Dans cette nouvelle adaptation librement inspirée de l’œuvre de Miguel de Cervantès, les chorégraphes Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault bouleversent les codes.

Les célèbres personnages de Don Quichotte et Sancho Panza sont ici propulsés dans un monde dystopique et hyper connecté.

La scénographie fait appel à l’intelligence artificielle (IA) visuelle et graphique, entraînant les spectateurs dans un univers où la frontière entre le rêve et la réalité s’estompe.

Le spectacle oppose l’humain à la machine et interroge les grands thèmes de notre siècle : peut-on vivre sans utopie et sans rêve ?.

Dans cet environnement en noir et blanc, c’est Don Quichotte qui vient apporter de la couleur et une touche très humoristique.

Marie-Claude Pietragalla se glisse dans la peau d’un gouverneur mondial, représentée en algorithme grâce à l’IA.

Pour accompagner cette chorégraphie alliant prouesses techniques et énergie collective, la bande-son propose un mélange détonant de musique classique et de techno.

Un classique modernisé accessible à tous

Si l’esthétique se veut futuriste, le spectacle n’en oublie pas pour autant les fondamentaux qui font le succès des ballets classiques. L’écriture chorégraphique met en valeur l’énergie du corps de ballet à travers des scènes de groupe puissantes et des passages solistes exigeants. C’est une véritable fresque colorée où se croisent l’humour, la romance et la virtuosité technique.

Déjà programmé dans de prestigieux festivals et salles parisiennes (comme la Seine Musicale prévue pour 2027), ce spectacle s’annonce comme l’une des références chorégraphiques majeures de la saison. Face à la grande popularité du duo Pietragalla-Dérouault, il est vivement conseillé de ne pas tarder pour prendre ses places.

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