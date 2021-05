Réouverture : Les expositions à voir dès ce 19 mai à Toulouse !

Partager Facebook

Pour la réouverture des lieux culturels, Toulouseblog a sélectionné les expositions à voir dès ce mercredi 19 mai.

À partir du 19 mai, les établissements culturels pourront à nouveau accueillir le public. Depuis des semaines, les musées et sites historiques et scientifiques travaillent à pied d’oeuvre pour nous livrer des expositions hautes en couleur. Découvrez une sélection pour les prochains jours !

A la cité de l’Espace, tout sur la mission Alpha

Afin de permettre au public de suivre, en continu, la mission Alpha de Thomas Pesquet, la Cité de l’espace propose à ses visiteurs, dès sa réouverture le mercredi 19 mai 2021, de pénétrer à l’intérieur d’un centre de suivi opérationnel de la mission spatiale de l’astronaute français (photo). Autour d’une exposition et de bornes interactives, petits et grands découvriront tous les secrets de la nouvelle mission de l’astronaute de l’ESA : préparation, vie quotidienne, expériences scientifiques. Une exposition réalisée avec la participation de l’ESA et du CNES. Pour le public c’est l’opportunité de découvrir la grande diversité de métiers et de spécialistes qui concourent avec l’astronaute à la préparation de la mission et à sa réalisation

Cette exposition offre une nouvelle vision d’une mission spatiale actuelle. Le public peut également suivre la Station spatiale internationale, ISS, en direct, ou découvrir plusieurs des expériences réalisées par Thomas Pesquet comme le Blob ou l’expérience sur le sommeil Dreams et s’assoir dans le siège d’un vaisseau Crew Dragon inspiré par celui utilisé par Thomas Pesquet pour rejoindre la Station Spatiale internationale à l’ISS.

> www.cite-espace.com

Antoine Saint-Exupéry à l’honneur de l’Envol des Pionniers

L’écrivain, poète, aviateur et reporter français est né le 29 juin 1900 à Lyon et a disparu en service commandé, à bord de son Lightning P-38 du groupe de reconnaissance II/33, sous commandement américain (M.A.A.F. Mediterranean Allied Air Force), le 31 juillet 1944, au large de Marseille. Déclaré « Mort pour la France », une inscription au Panthéon honore la mémoire du grand écrivain et combattant. Pour son 120e anniversaire, deux grands moments auront lieu: à Lyon sa ville natale et à Toulouse à l’envol des Pionniers.

> https://www.toulouseblog.fr/expo-antoine-de-saint-exupery-a-lhonneur-de-lenvol-des-pionniers-de-toulouse/

Magies et Sorcelleries au Muséum de Toulouse

En décembre dernier, le Muséum espérait recevoir le public pour dévoiler sa nouvelle exposition. Entre deux confinements, et la fermeture des lieux culturels, impossible de découvrir « Magies Sorcelleries ». Le 19 mai 2021, ce sera enfin l’occasion de rentrer dans un monde incroyable. Un monde teasé depuis plusieurs mois à travers des conférences, des podcasts et autres animations en ligne.

> https://www.toulouseblog.fr/le-museum-de-toulouse-rouvre-avec-lexpo-magies-sorcelleries/

L’amour frappe à la porte du Quai des Savoirs

L’Amour s’expose pour notre grand bonheur. En ces temps, difficile, le sentiment amoureux est salvateur. Cette exposition questionnera le mystère de l’amour en donnant la parole aux artistes mais aussi aux scientifiques.

> https://www.toulouseblog.fr/expositions-de-lamour-au-quai-des-savoirs-de-toulouse/

Exposition « In the same boat » de Francesco Zizola

L’exposition « Francesco Zizola – In the same boat » met en lumière des images marquantes tirées d’un documentaire réalisé par le photographe italien à bord du Bourbon Argos, un navire de Médecins sans frontières, lors d’un sauvetage de plus de trois mille migrants. Le style photographique très personnel de Francesco Zizola est marqué par son engagement éthique.

Jusqu’au 5 juin à la Galerie 3.1

> https://www.toulouseblog.fr/map-toulouse-presente-lexposition-in-the-same-boat-de-francesco-zizola/

Exposition HOLYWOODOO, Incredible Movie Posters du Ghana

Depuis toujours, la Cinémathèque de Toulouse s’intéresse à la dimension populaire du cinéma : en témoignent, entre autres, les expositions passées consacrées aux affiches de façade peintes par André Azaïs ou aux affiches artisanales des ciné-clubs. Cette-fois-ci, la Cinémathèque se réjouit de présenter une proposition de la Pop Galerie de Sète de Pascal Saumade.Une expo à l’occasion du cycle “Africa” organisé par la Cinémathèque de Toulouse du 17 au 30 juin.

> https://www.lacinemathequedetoulouse.com/expositions/2245?from=2020-09-01&to=2021-08-31

THREE LETTERS. PEINTURE. ÉCRITURE. RÉSISTANCE

L’artiste Emmanuel Bornstein expose ici une série inédite de 94 œuvres, peintures sur papier, qu’il a conçue à partir de lettres et documents d’archives officiels liés à trois personnes, Carmen Siedlecki, sa grand-mère survivante du camp d’extermination d’Auschwitz, Franz Kafka, le fils révolté, et Éric, l’ami de jeunesse disparu. Il y intervient directement par collages et gouaches sur des fac-similés de documents imprimés ou manuscrits. Une partie de ces documents est notamment constituée d’écrits officiels du « Ministère des Prisonniers, Déportés et Refugiés » (1944), ainsi que de la « Fédération nationale des Déportés et Internés patriotes » (1946).

Une première également pour le Musée départemental de la Résistance & de la Déportation de Toulouse qui reçoit un artiste alliant art contemporain et documents d’archives. Un travail partenarial entre l’artiste et le musée a permis de retracer l’histoire singulière d’une famille de migrants juifs, et de cette grand-mère déportée et résistante.

> Du 19 mai au 20 septembre au Musée départemental de la Résistance & de la Déportation de Toulouse.

Mercredi 19 mai, les musées, sites historiques et de culture scientifique suivants rouvriront leurs portes au public :

– musée Saint-Raymond

– musée Georges-Labit

– Muséum de Toulouse

– Galerie du Château d’eau

– Le Couvent des Jacobins

– Chapelle des Carmélites

– Le Castelet

– Le Quai des savoirs

– Les Abattoirs

-African Safari ZOO

– La Cité de l’espace

-L’Envol des pionniers

Par ailleurs, d’autres comme l’EDF Bazacle ou la Halle de la Machine ouvriront plus tard dans le mois.