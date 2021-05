Les meilleures terrasses pour profiter de la réouverture à Toulouse !

Partager Facebook

Le 19 mai, les bars et restaurants retrouveront les clients…dans un premier temps en terrasse. Alors quelles sont, selon Toulouseblog, les terrasses où il faudra prendre sa place dans les prochaines semaines?

Dans les starting blocks. Les restaurants et bars toulousains se préparent comme jamais à la réouverture de leurs terrasses le 19 mai, avec les salles début juin. Une première étape pour recevoir à table les clients, ce n’est pas encore grand chose vu les conditions d’accueils proposés, mais c’est déjà une première avancée vers une vie normale.

Pour l’occasion, coup de projecteur sur les terrasses où il faudra être pour la réouverture (Selon Toulouseblog ). Certaines enseignes de restaurant ont décidé aussi de décaler leur ouverture au 9 juin car les conditions instaurées par le Gouvernement ne leur permet pas d’être mis en place. Trop de contraintes. Donc renseignez vous avant de réserver votre table !

Place Saint Pierre

Si le temps est au rendez-vous à partir du 19 mai, la Place Saint Pierre fait partie des lieux privilégiés par les toulousains pour boire un verre. Le Bar Basque, La couleur de la Culotte ou encore le mythique Chez Tonton vous attendent !

Place Saint-Georges

Par son cadre agréable et sa superficie avantageuse, la place Saint-Georges est l’un des lieux les plus populaire des toulousains. Le Wallace, Monsieur Georges ou encore la Prima Fabbrica et le Café Koss sauront vous satisfaire lors de leur réouverture.

Jour de Marché

Installé place de Damloup, le restaurant Jour de Marché nous offre une cuisine traditionnelle délicate et délicieuse qu’on aime particulièrement. Autour de ce restaurant, vous pouvez toujours prendre un verre au Perry ou découvrir le restaurant les Sales Gosses.

> https://www.facebook.com/Jourdemarche/?hc_location=ufi

Autour du marché Victor Hugo

Autour du marché alimentaire ouvert depuis 1896, on peut trouver de nombreux points de plaisirs. Avec des rues réhabilitées pour des terrasses plus grandes, les toulousains aiment prendre leur repas au J’Go, au Cabanon, à la Gourmandine, à l’Alouette et sinon pas trop loin à la Compagnie Française ou encore à l’Entrecote.

Il faudra aussi lever les yeux vers les restaurants du Marché. Au premier, les terrasses seront ouvertes pour vous accueillir. Profitez en pour des repas avec les produits du marché.

> https://www.marche-victor-hugo.fr/toulouse-commercants-guide-annuaire-plan-loges/61-restaurateurs.html

Ma Biche sur le toit, et sa vue sur Toulouse

Niché sur le toit des Galeries Lafayette, Ma Biche sur le toit offre une vue imprenable et panoramique sur toute la ville rose. Le rooftop rouvre ses portes pour de belles dégustations et d’excellents cocktails.

> https://www.mabichesurletoit.com/fr/

En parlant de rooftop, le Mama Shelter réouvre aussi le sien le 19 mai !

Le Bibent, place du Capitole

On ne présente cette brasserie historique toulousaine. Le 19 mai, elle retrouvera les toulousains à ses tables. Il faudra penser à réserver : https://lebibent.com/carte/

En plus, toutes les terrasses de la place du Capitole vous recevront dans la journée pour prendre un verre.

La Pente Douce

Cuisine raffinée, chef talentueux, la Pente Douce fait partie de nos coups de coeur à Toulouse. Et en plus c’est le meilleur couscous de France selon François Regis Gaudry.

> https://www.lapentedouce.fr/

L’Alimentation à Toulouse et Labège

Que ce soit dans ses restaurants toulousains, que dans sa nouvelle salle à Labège ouverte depuis un an, l’Alimentation s’est imposé comme un joli lieu de vie.

> https://www.lalimentation.fr/

Le Nez rouge



A deux pas de la place des Carmes, face à l’église de La Dalbade, le restaurant Le Nez Rouge met en valeur une cuisine française légère imprégnée des saveurs du Sud.

> https://www.lenezrouge.fr/