Entretien. Le Bijou de Toulouse retrouve le public avec « envie ».

Le rideau du Bijou va enfin se lever (image FB)

Ce jeudi 20 mai, le Bijou de Toulouse accueille de nouveau un concert après une longue période de fermeture. Le directeur Pascal Chauvet et son équipe sont prêts à retrouver les artistes et surtout le public.

Ce fut long. Malgré quelques événements en streaming ou des livraisons de chansons à domicile, il manquait quelque chose au Bijou: le public. Ce jeudi, la salle toulousaine débute une nouvelle programmation avec le tout nouveau projet de Jérôme Pinel. L’occasion pour Toulouse Blog de s’entretenir avec le directeur et programmateur Pascal Chauvet.



Retour des concerts au Bijou après une longue période. Dans quel état d’esprit êtes-vous pour cette réouverture ?

Nous abordons cette réouverture avec beaucoup d’envie. Il est évident qu’une telle période de fermeture est difficile à vivre. Rencontrer des artistes, rencontrer le public, c’est notre quotidien. Depuis des mois nous en sommes privés.

Comment l’équipe du Bijou a vécu cette période ?

Fort heureusement, nous avons conservé un petit peu d’activité depuis la fin du mois d’octobre : des concerts en live stream, des livraisons de chansons à domicile, des résidences… Et bien entendu les plats emportés trois jours par semaine. Ça nous a permis de garder le lien entre membres de l’équipe. Nous étions contents de nous voir tous les jours en mesurant la chance que nous avions ne pas être enfermés chez nous.

Qui dit réouverture dit aussi adaptation de la salle aux règles sanitaires obligatoires. Quelles sont les conditions d’accueil du public pour cette réouverture ?

Je n’ai pas très envie de m’épancher sur les règles sanitaires… elles sont nombreuses et lourdes avec des jauges largement dégradées et l’obligation de porter le masque en permanence pendant le concert. Quoi qu’il en soit, le public sera en parfaite sécurité en venant au Bijou : la distanciation sera respectée, tout comme le port du masque.

Jeudi, c’est donc le premier concert avec Jérome Pinel. Pouvez vous me parler de son nouveau projet ?

Jerome Pinel vient du hip-hop et du slam. Il a d’ailleurs été champion du monde de Slam en 2019. Il y a quelques mois, il nous a fait écouter des maquettes. Nous avons découvert des titres qui nous ont emballés. De la poésie sur des musiques un peu soul. Nous avons été autant surpris que ravis de l’écouter.

Chemin faisant, Jérôme a croisé Daran à l’occasion des rencontres d’Astaffort. A l’issue de leurs échanges, Daran a proposé de réaliser l’EP 4 titres qui vient de sortir. On y croise les rythmes soul dont je parlais qui partagent l’espace musical avec un quatuor à cordes. C’est magique…

D’autres événements vont suivre, dont la réouverture le 9 juin du bistro. Pouvez vous m’ en dire plus sur ces prochains événements ?

Comme prévu nous avons remonté une programmation en quelques jours. Nous programmons à partir du 9 juin un événement tous les soirs, du mardi au vendredi. Nous ferons bien entendu la part belle à la chanson comme tout le reste de l’année, mais nous aurons également quelques rendez-vous habituels de fin d’année : du théâtre d’impro avec les Acides et les sorties d’ateliers vocaux de MUSIC’HALLE. Nous clôtureront le mois de juin avec notre maintenant traditionnel bon test de l’été.

Autre nouveauté pendant la fermeture de la salle, le Delivreznoo. Comment est née cette idée ?

Quand nous avons proposé en novembre et décembre des concerts en live stream, nous nous sommes aperçus qu’il nous manquait le plus important : le public. En réfléchissant à la manière de garder un lien avec lui, l’idée s’est imposée comme une évidence: il fallait aller directement livrer les chansons à domicile.

Nous n’avons pas réfléchi longtemps à lancer le projet et nous avons bien fait : c’était à chaque session de livraison un plaisir !

Quel a été le retour du public et le succès quant à ce beau projet ?

Le public était emballé. Dès la première séance, nous avons été rapidement complets. Je crois que notre présence a fait du bien à pas mal de monde : des gens un peu isolés, de jeunes parents à qui une amie avait offert une chanson, des amis pour un anniversaire… autant de situations différentes que de commandes.

Le prochain est le 22 mai. Est-ce que le concept va perdurer après cette date ?

Le 22 mai sera certainement le dernier Delivreznoo de la saison. Cela aura été une belle aventure. Nous réfléchissons à la manière de continuer à proposer quelques livraisons la saison prochaine. Ce sera moins souvent, c’est certain, mais cela devrait continuer.

Pensez-vous que les toulousains vont revenir nombreux dans les salles ou cela va prendre un certain temps ?

J’espère que le public reviendra vite nombreux. Les tendances des premiers concerts de cette semaine et de la semaine prochaine semblent confirmer que l’envie est là. Pourvu que ça dure.

Après, je sais que le mois de juin n’est pas obligatoirement la période la plus propice pour remplir les salles : il fait beau, on a envie de profiter des terrasses ou des événements en plein air. Mais je crois qu’un certain nombre de toulousains, sevrés de culture depuis des mois, seront présents.

Quelques mots aux toulousains avant leur retour au Bijou ?

Nous avons reçu de nombreux témoignages de soutien ces 8 derniers mois. Ça nous a fait chaud au coeur. Maintenant, il est important de manifester son soutien au Bijou et aux autres lieux cultures de la ville en se déplaçant en masse dans les salles.

En attendant, vous avez rendez-vous avec un nouveau DELIVREZNOO le Samedi 22 Mai. Commandez votre chanson, faites vous livrer ! Réservations ici !

Toutes les infos : www.le-bijou.net