Pour les vacances, découvrez l’expo “Pierre Georges Latécoère, l’avenir a des ailes »

Profiter des vacances pour découvrir la nouvelle exposition interactive “Pierre Georges Latécoère, l’avenir a des ailes” à L’Envol des Pionniers Toulouse.

Depuis décembre 2022 et jusqu’en décembre 2024, à travers un dispositif muséologique original, Pierre Georges Latécoère, pionnier de l’aéronautique, « revient » grâce à cette nouvelle exposition sur le site de Montaudran, à Toulouse, qu’il a créé il y a plus de 100 ans… Son objectif ? Partager son expérience d’entrepreneur visionnaire et aider les visiteurs à relever les défis aéronautiques d’aujourd’hui.

L’Envol des Pionniers propose une nouvelle exposition temporaire dédiée à Pierre Georges Latécoère, initiateur de la grande histoire de l’aviation à Toulouse. Plus d’un siècle après la construction de la première usine d’aviation à Toulouse, dans le quartier de Montaudran, Pierre Georges Latécoère revient sur l’emplacement de son site industriel, sur les lieux-mêmes de L’Envol des Pionniers. Par l’intermédiaire de mises en scène et de reconstitutions, l’exposition dévoile aux visiteurs le parcours de Pierre Georges Latécoère et partage avec eux son expérience d’entrepreneur visionnaire des années 1920. Et si cette expérience pouvait nous aider à éclairer et relever les enjeux aéronautiques d’aujourd’hui ?

A travers un parcours interactif et ludique, les visiteurs peuvent « suivre » les conseils avisés de Pierre Georges Latécoère afin d’imaginer l’avion de demain, et son bon usage… Et découvrir aussi ce que de pionniers toulousains d’aujourd’hui, fidèles héritiers de Pierre Georges Latécoère, sont en train d’imaginer… L’avenir a des ailes !

Infos : https://www.lenvol-des-pionniers.com/