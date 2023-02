« Parents » : la dernière création de Mélissa Billard et Fred Menuet

L’équipe du Studio 55 dont Mélissa Billard et Fred Menuet

Mélissa Billard et Fred Menuet présente leur nouveau spectacle « Parents » au Studio 55 de Toulouse.

On a connu nos toulousains pendant le confinement avec des vidéos hilarantes sur leur quotidien. Un quotidien notamment de parents. Dans la lignée de cette série, Mélissa Billard et Fred Menuet adaptent cet univers sur scène dans le spectacle Parents au Studio 55. « On en appelle à tous les parents, jeunes parents, parents d’ados, grands-parents, parents d’enfant unique, de famille nombreuse ou recomposée. Darons, daronnes, expérimentés ou en devenir, ce spectacle est fait pour vous ! » explique le duo de comédien.

Les deux premières dates affichent déjà complet ! Mais le spectacle est à retrouver jusqu’au 13 mai au Studio 55.

Infos pratiques:

Studio 55

55 avenue Louis Breguet

31400 Toulouse