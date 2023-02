La P’tite Fumée en concert à Toulouse

Partager Facebook

La P’tite Fumée sera en concert ce jeudi 23 février au Bikini Toulouse.

Grâce à un savant mélange festif de techno, trance et musique tribale, La P’tite Fumée est devenu en quelques années l’un des groupes incontournables de la scène live française et répand désormais son énergie à travers toute l’Europe et au-delà.

Sur scène les 4 musiciens se déchaînent et embarquent le public dans une transe ultra festive où la vibration du didgeridoo, les harmonies de la guitare classique et la flûte traversière accompagnent un puissant trio percu/basse/batterie pour créer une atmosphère bouillante qui ne laisse personne indifférent. Gros dancefloor en prévision !

Infos et réservations : www.lebikini.com