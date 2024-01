Partager Facebook

Le Castelet accueille du 29 février au 30 juin 2024, le travail du sculpteur Bogdan Rața pour sa première exposition à Toulouse.

A la fin du mois de février, le Castellet accueille un artiste unique en son genre, le sculpteur Bogdan Rața. Vivant et travaillant entre Bucarest et Timisoara, l’artiste co fondateur du Kunsthalle Bega compte dans le paysage artistique européen. Une œuvre monumentale de l’artiste, Handgun est installée devant l’entrée du Musée National d’Art Contemporain de Bucarest. Le travail de ce jeune artiste a déjà été montré à la Biennale de Venise, à la Biennale de Moscou et à la Biennale des Indépendants de Liverpool. Ses premières œuvres font parties de très importantes collections privées en Europe.

Pour sa première exposition à Toulouse, il présente un ensemble de sculptures habitant les différents espaces intérieurs et extérieurs du Castelet. Ces silhouettes, graciles, contorsionnés… suggèrent une présence poétique qui résonne avec l’histoire du lieu.

L’exposition de Bogdan Rata aura lieu dans un endroit chargé d’histoire : Le Castellet. Réhabilité en centre d’interprétation et lieu de mémoire, l’ancien bâtiment administratif de la prison Saint Michel présente un parcours muséographique permanent abordant plusieurs thématiques liées à l’histoire du lieu. Cet espace culturel et mémoriel retrace les 150 ans d’histoire de la prison et accueille des installations artistiques éphémères dont celle du sculpteur roumain du 29 février au 30 juin 2024.