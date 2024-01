La Saint-Valentin s’invite au Muséum de Toulouse

Partager Facebook

Le Muséum de Toulouse fête la Saint-Valentin le 14 février prochain autour de son exposition « Sex-Appeal, la scandaleuse vie de la nature ».

Pour la Saint-Valentin, le Muséum de Toulouse invite ses visiteurs à célébrer l’amour tout en découvrant la vie sulfureuse des animaux et des plantes au travers de sa grande exposition temporaire, Sex-appeal, la scandaleuse vie de la nature ! Le Muséum propose à cette occasion de nombreuses animations spéciales pour fêter l’amour, de la plus romantique à la plus osée.

Les festivités commencent par un tourbillon sensuel « à poils et à plumes » proposé par le cabaret Le Kalinka qui proposera également de découvrir le Muséum au travers d’une déambulation nocturne coquine.

Le plaisir pourra se prolonger un peu plus longtemps en assistant aux rencontres autour du clitoris, dans le cadre des Jeudis du Muséum, faisant écho à l’unique et exceptionnelle collection d’os clitoridiens présentée dans l’exposition.

Vous l’aurez compris, le Muséum propose de belles choses pour la Saint Valentin !

Infos et programmation : https://museum.toulouse-metropole.fr/