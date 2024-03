Nouveau succès pour le Salon Vins & Terroirs 2024 à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Avec 10 % de visiteurs en plus, le salon Vins & Terroirs a confirmé au MEETT l’engouement des amateurs de vin et de gastronomie. Sans oublier le succès de la Coupe du Monde de la Chocolatine !

Pendant trois jours, des milliers d’amateurs et de passionnés sont venus vivre une expérience unique, riche d’une sélection ambitieuse et raffinée autour de 180 exposants. Grande première attendue à Toulouse, le championnat de la Coupe du Monde de la Chocolatine et du Pain au Chocolat a définitivement conquis les visiteurs.

Parmi les animations particulièrement appréciées, les dégustations commentées par des experts permettant de découvrir de nouveaux cépages, ou encore des accords mets-vins innovants.

Le public a privilégié les rencontres avec les producteurs locaux, heureux de présenter l’authenticité et la tradition entourant leurs produits. Les échanges parfois passionnés entre exposants et visiteurs ont instauré une ambiance conviviale, très propice aux découvertes gustatives.

« Cette édition du Salon Vins & Terroirs a atteint nos attentes. Nous sommes fiers d’avoir pu offrir aux visiteurs une expérience aussi enrichissante tout en mettant en valeur le savoir-faire exceptionnel de nos exposants. Nous remercions chaleureusement tous ceux qui ont contribué au succès de cet événement, et nous sommes impatients de les retrouver à l’automne pour une nouvelle édition encore plus passionnante ». Olivier CAHUZAC, Directeur des Salons pour Toulouse Events.

Rendez-vous à l’édition d’automne, accompagnée du Salon du Chocolat, du 1er au 3 novembre 2024.

Dimitri Bordon, Champion du Monde de Chocolatine

La bonne humeur générale s’est propagée sur l’espace dédié aux concours, accueillant pour la première fois à Toulouse la Coupe du Monde de la Chocolatine et du Pain au Chocolat. Des centaines de curieux se sont rassemblés durant trois jours pour assister à la confection des viennoiseries gourmandes.

Éclipsant une vingtaine de concurrents venus de 12 pays, l’artisan-boulanger de Cugnaux Dimitri Bordon a décroché la victoire. Âgé de 29 ans, le Gersois a été primé par un jury composé de 18 professionnels de la restauration.

Crédit photo (CP)