Ibrahim Maalouf, Kyle Eastwood, Tatiana Gronti, Christophe Willem…découvrez la programmation du Festival de Toulouse

Le Festival de Toulouse sera de retour du 29 juin au 13 juillet 2024 pour une 3e édition. Découvrez la programmation !

Après le succès des deux premières éditions, la ville rose organisera une troisième fois le Festival de Toulouse l’été prochain. Avec les beaux jours, le public pourra découvrir une programmation éclectique dans différents lieux comme l’Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, le Casino Théâtre Barrière, le Théâtre du Capitole ou encore le ThéâtredelaCité. Les organisateurs promettent des créations “sur mesure conçues avec les artistes, à la croisée des musiques (classique, jazz, pop, blues…) du cinéma, de la littérature.«

De beaux rendez-vous cet été !

Le Festival débutera avec le concert de TATIANA GRONTI & GOSPEL SYMPHONY ORCHESTRA le 29 juin au Casino Barrière. Suivrons notamment des lives de Kyle Eastwood autour de la musique des films de son père (1er juillet au Theatredelacité), Jean-François Zygel se plongera dans l’univers de Walt Disney le 2 juillet au ThéatredelaCité. LEs 4 et 5 juillet, Ibrahim Maalouf à Carte Blanche pour nous proposer deux soirées exceptionnelles avec l’Orchestre National du Capitole de Toulouse. Christophe Willem et Yvan Cassar joueront leurs classiques le 7 juillet au théâtre du Capitole.

Direction l’Auditorium Saint-Pierre-des Cuisines pour plusieurs rendez-vous dont le concert lecture de Bonjour Tristesse par Kim Higelin et Vanessa Benelli Mosell, les concert de Louise Jallu Quartet (8 juillet) et Srdjan Grujicic & L’OrKestre (10 juillet) ou encore Nelson Monfort pour le spectacle dans la Tête d’Horowitz (9 juillet). Et pour finir, Florian Sempey chante les plus belles mélodies napolitaines le 13 juillet 2024.

Le Festival fait une offre de -15% dès 3 concerts achetés . Réservez vite vos places sur https://billetterie.festik.net/festivaldetoulouse/