L’Impératrice de retour à Toulouse cet automne !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’Impératrice fait son grand retour sur scène le 18 octobre 2024 au Bikini de Toulouse.

Quelques jours après avoir dévoilé son nouveau single « Me Da Igual », L’Impératrice annonce les premières dates d’une tournée internationale à l’automne 2024 !

Dans ce titre annonciateur, on sent poindre l’éclat des clubs et des nuits sans sommeil, des stroboscopes et des boules à facettes, images rémanentes à jamais imprimées dans nos corps et nos têtes. Les lueurs, enfin, de la French Touch, qui a éclairé le monde de la pop et de l’electro avec virtuosité et élégance, et fait danser l’Impératrice durant son adolescence. Ce sont elles qui portent aujourd’hui le son de L’Impératrice, comme un élan.

Il y a trois ans, Tako Tsubo, dissection chaloupée d’un cœur balloté par ses émotions, a emmené le groupe autour du monde. Mexique, Etats-Unis, Europe… En se confrontant à d’autres langues, d’autres regards et d’autres territoires, L’Impératrice enrichit le sien, et en fait tomber définitivement les frontières.

L’IMPÉRATRICE en CONCERT

VENDREDI 18 OCTOBRE 2024 AU BIKINI

MISE EN VENTE VENDREDI 15 MARS À 10H00

lebikini.com