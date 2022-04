Long Ma, Grindhouse, Foire, Créatrices…que faire ce week-end à Toulouse ?

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Toulouseblog a sélectionné pour vous quelques idées de sorties à faire à Toulouse ce week-end !

Festival Grindhouse

La troisième édition du Grindhouse Paradise, le festival du Film Fantastique de Toulouse, prend place du 14 au 17 avril à l’American Cosmograph.

> https://www.toulouseblog.fr/toulouse-le-festival-grindouse-paradise-met-le-genre-a-lhonneur/

Foire Internationale de Toulouse

Plus de 400 exposants s’installent pour 10 jours à la Foire Internationale de Toulouse, du samedi 9 au lundi 18 avril.

La billetterie en ligne sur le site www.foiredetoulouse.com

Long Ma à la Halle de la Machine

Le 16 et 17 avril, la Piste des Géants à Toulouse accueille le spectacle très attendu Long Ma en plus de nombreuses activités.

> https://www.toulouseblog.fr/ce-weekend-decouvrez-long-ma-sur-la-piste-des-geants-de-toulouse/

Sunday Time au Bikini

Le dimanche 17 avril (veille de jour férié), le Bikini s’associe avec le label Toulousain Ritmo Fatale, et ensemble, invitent le dj anglais Palms Trax pour un set de 3h !

> https://lebikini.com/2022/04/17/sunday-time-x-ritmo-fatale

Cycle Tennessee Williams à la Cinémathèque

Du 14 au 30 avril, Tennessee Williams aura les honneurs de la Cinémathèque de Toulouse avec la projection de plusieurs de ces films.

> https://www.toulouseblog.fr/cycle-tennessee-williams-a-toulouse/

Marché de Créateurs

Le Marché de créateurs des allées Jean Jaurès « les Ramblas » vous invite à venir à la rencontre de ses exposants créateurs locaux, artisans et artistes ! Vous pourrez y retrouver un large choix de créations fait main : accessoires textiles, bijoux, céramique, illustrations, photographie, zéro déchet, articles déco, etc.

> Dimanche 17 avril de 10h à 18h

Chasse aux oeufs au Bazacle

Tout au long du week-end de Pâques, les espaces EDF Bazacle proposent aux petits et grands une chasse aux œufs ! Les visiteurs sont invités à venir en famille chercher les petits œufs en chocolat cachés dans les recoins du Bazacle les 16 et 17 avril de 10h à 18h.

> https://www.toulouseblog.fr/chasse-aux-oeufs-au-bazacle-a-toulouse/

Festival Créatrices à la Grainerie

Un retour. Du 15 au 24 avril, c’est la « 5e » édition de Créatrices(les 3e et 4e ont été totalement ou en grande partie annulées en 2020 et 2021), un temps fort dédié aux créatrices dans le monde du cirque : autrices, metteuses en scène, interprètes, porteuses de projets… Un temps fort né de la volonté chère à la Grainerie, fabrique des arts du cirque et de l’itinérance, d’affirmer la place des femmes dans le cirque et plus largement dans le secteur culturel.

> https://www.toulouseblog.fr/le-festival-creatrices-a-la-grainerie-balma/

Valérie Damidot aux 3T de Toulouse

Les 14, 15 et 16 avril prochain, Valérie Damidot présentera son seule en scène au Café Théâtre des 3T de Toulouse.

> https://www.toulouseblog.fr/valerie-damidot-cette-semaine-a-toulouse/

Exposition : Ukraine, terre désirée

En solidarité avec l’Ukraine, une exposition aura lieu du 6 au 26 avril 2022, en partenariat avec Map toulouse, à l’Hotel du Département de Toulouse.

Artus dans Duels à Davidéjonatown le 17 avril au Casino Barrière

Dans un coin perdu du far west, les locaux s’affrontent dans des duels à mort pour devenir le nouveau shérif…

C’est à l’humoriste Artus que l’on doit ce western déjanté truffé d’anachronismes, de blagues potaches voire grivoises, de gags visuels et d’improvisations.

>https://www.casinosbarriere.com/fr/toulouse/spectacles-et-animations/humour/duels-a-davidejonatown1.html